UE nu se pregătește și pentru scenariul păcii

Pe 24 februarie, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, declara: ”Înțeleg că mulți cred că o reglementare pașnică sau o încetare a focului este o idee bună. Însă riscăm ca pacea în Ucraina să fie mult mai periculoasa decât războiul de acum”.

Într-un interviu difuzat de Deutsche Welle pe 8 martie, șeful serviciului de informații din Germania, Bruno Kahl, spune că un atac al Rusiei asupra Europei depinde de războiul din Ucraina – cu cât acest război se va încheia mai repede, cu atât acest atac al Rusiei asupra Europei va veni mai repede și va testa Articolul 5 al Tratatului NATO. ”Încetarea prematură a războiului din Ucraina ar permite Rusiei să-și concentreze forța acolo unde vrea să o folosească în cele din urmă – împotriva Europei”, a spus Kahl, adăugând că Rusia își imaginează o lume în care influența NATO este redusă. Potrivit șefului BND, încetarea ”prematură” a războiului din Ucraina înseamnă să se ajungă la pace mai devreme de orizontul 2029-2030. Ar fi finalul mandatului administrației Trump.

Imediat, oficiali ai regimului Zelenski i-au dat dreptate șefului serviciului secret german, dar au adăugat că pentru evitarea unui atac rus asupra Europei nu este suficientă erodarea puterii militare Ruse până în 2030, ci Rusia trebuie înfrântă prin susținerea totală a Ucrainei de către aliații occidentali. Pe de altă parte, fostul premier Iulia Timoșenko care a criticat cinismul declarației lui Bruno Kahl: ”Cine a decis că prețul slăbirii Rusiei pentru asigurarea securității Europei să fie plătit cu însăși existența Ucrainei și viețile a sute de mii de ucraineni? Războiul acesta trebuie să înceteze imediat – în cei mai corecți termeni posibili”.

Pe 14 martie, într-un interviu pentru Bloomberg, secretarul general NATO a ieșit din linia adoptată de majoritatea liderilor europeni după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. ”Este normal ca, dacă războiul se va fi oprit, ca Europa, pas cu pas, la fel și SUA, pas cu pas, să reia relațiile normale cu Rusia. Nu suntem încă în această situație. De aceea avem sancțiuni. Să nu fim naivi în ce-i privește pe ruși. Însă, pe termen lung, Rusia este aici, iar Rusia nu va pleca nicăieri”, a spus secretarul general NATO, Mark Rutte.

”Graba Europei de a spori cheltuielile pentru apărare ne distrage de la niște întrebări strategice pe termen lung mai pertinente. Care este scopul nostru, atât cu Rusia, cât și Ucraina, în perioada post-război? Și care este strategia cea mai bună pentru a ajunge aici?

Europa are un obiectiv – Ucraina trebuie să câștige cu orice preț. Însă Europa nu are o strategie pentru a atinge acest obiectiv și cu siguranță nu are o strategie pentru ceea ce se va întâmpla după aceea. Este bine sa-l auzim pe Mark Rutte, secretarul general al NATO, spunând că Europa trebuie să se gândească la normalizarea relațiilor cu Rusia. ”Sa nu fin naivi în legătură cu rușii. Însă, pe termen lung, Rusia este aici și Rusia nu va pleca nicăieri”, a spus el. A avut parte de o mulțime de critici pentru asta, însă a spus ceva ce trebuia spus, ceva ce Europa nu vrea încă să recunoască”, scrie economista Susanne Mundschenk, cofondatoare a site-ul Eurointelligece.com.

Să ne gândim pentru un moment ce s-ar întâmpla dacă europenii și-ar pune în practică planurile și ar lăsa ca acest război fără speranță să continue. Rusia este o țară cu resurse suficiente pentru a trage de acest război, dar și de resursele și răbdarea noastră. Rusia a sfidat sancțiunile noastre, dar și previziunile noastre. Dacă acțiunile noastre se limitează la trimiterea de arme în Ucraina, asta nu va duce prea curând la încheierea războiului. Emmanuel Macron și Keir Starmer vorbesc chiar despre trimiterea de trupe la granițele Ucrainei cu Rusia. Din punctul de vedere al Rusiei, asta ar fi considerată implicare a NATO și ridicarea dramatica a mizei acestui război. Oare strategia europenilor este să escaladeze pentru a forța Rusia să accepte negocieri de pace? Oare ce fel de pace ar fi aceasta? Cât timp ar trece până când această pace cu forța să fie supusa unui nou test?

Pacea are nevoie de perspective pe termen lung și pentru Rusia, și pentru Ucraina. Avem o listă lungă de promisiuni pregătite pentru Ucraina, inclusiv reconstrucția și aderarea la UE. Însă ce avem pregătit pentru Rusia, după acest conflict? Cum ar trebui să arate relația pașnică cu Rusia? Ce poate Europa să ofere Rusiei ca alternativă la economia de război pe care o are Rusia acum? Cu resursele sale naturale vaste, Rusia poate să ofere multe unei Europe care este săracă în resurse naturale. Nu trebuie să repetăm greșeala de a reveni la dependența de gazele din Rusia. Însă Europa ar putea beneficia de pe urma diversității resurselor ruse. Energia ar putea deveni importantă din nou. Pentru ca asta să se poată întâmpla, Europa trebuie să-și recalibreze pozițiile față de Rusia și Ucraina.

Această perspectivă pe termen lung lipsește din dezbaterile actuale. În schimb, ne axăm pe sectorul militar, adică pe un singur aspect. Descurajarea militară poate fi utilă în negocierile diplomatice. Însă cheltuielile militare nu pot substitui strategiile diplomatice. Axarea pe apărare fără o strategie diplomatică care să ofere o perspectivă pe termen lung poate duce la mai mult război, nu la mai puțin război. Și există riscul ca europenii să întreacă măsura. Câtă vreme în Ucraina va fi război, este foarte probabil ca europenii să exagereze amenințarea potențială a Rusiei la adresa statelor UE. Este ca și cum un jaf într-o casă de pe strada noastră ne face să ne simțim mult mai expuși acestui risc, chiar dacă statisticile infracționalității sugerează opusul. Presupunerea implicită a UE este că țările UE figurează imediat după Ucraine pe lista țintelor Rusiei. Este o eroare de generalizare. O strategie de apărare trebuie să ia în calcul orice eventualitate, însă noi ne concentrăm doar asupra celui mai rău scenariu și nu ne pregătim și pentru un rezultat pozitiv.

Situația apărării nu este atât de simpla precum o sugerează politicienii. Mai mult nu înseamnă întotdeauna și mai bine. Emmanuel Macron sugerează că Franța și celelalte țări europene ar trebui să ajungă la 3% din PIB pentru apărare. Aceste obiective numerice urmează aceeași logică ca și deficitul de 3% și țintele datoriei raportate la PIB pentru politica fiscală, care fac ca toată lumea să plătească și să nu permită excepții. Însă țintele de cheltuieli nu fac apărarea europeana mai funcțională, la fel cum ele nu au făcut mai eficientă nici politica fiscală. Faptul că cheltuielile de apărare vor fi exceptate de la regula europeană a deficitului nu înseamnă că fiecare țară va trebui să cheltuiască totul până la această țintă. Războaiele de mâine se vor purta cu drone, nu cu tancuri, iar asta înseamnă cu totul alte prețuri. Investind in ceea este necesar în războiul din Ucraina, ne pregătim pentru un război precum cel din Ucraina, nu în mod necesar pentru războaiele viitorului.

Franța are un rol important în apărarea UE, pentru ca este singura putere nucleară din UE. Factorul său de descurajare nucleară este independent de SUA, atât tehnic cât și politic. Franța și-ar putea extinde scutul nuclear și asupra celorlalte țări UE. Actuala doctrină face asta în mod implicit, dacă este în interesul vital al Franței. Asta au făcut toți președinții Franței de la de Gaulle încoace. Discuția despre cum s-ar extinde scutul nuclear are loc deja. Și, câtă vreme nu încercăm să mutăm această decizie la Bruxelles, ea ar trebui să fie și mai puțin costisitoare.

În cele din urmă, să nu uităm cum a început UE. După două războaie mondiale, a fost creată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, pentru a proteja pacea prin cooperare economică. De ce să nu folosim acest principiu și să formulăm o strategie care promovează pacea pentru Ucraina și Rusia?

Ne place sau nu, Rusia rămâne vecinul nostru. Dacă vom continua să ne înverșunăm în ce privește apărarea fără diplomație, vom ajunge să ne îndreptăm spre un război pe care nimeni nu-l va putea câștiga, fără nicio perspectivă pentru o pace durabilă”.