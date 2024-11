Vrei să afli mai multe despre tine sau despre trăsăturile de caracter ale prietenilor și tovarășilor tăi? Este foarte posibil ca unele dintre calitățile tale personale să fie determinate de elementele care îți afectează viața.

0 – 1. Metal

Dacă te-ai născut într-un an care se termină cu 0 sau 1 (de exemplu, 1981, 2000), atunci probabil că ești puternic și rezistent din fire. După cum știți, metalul are rigiditate, maleabilitate și duritate – aceste calități sunt, de asemenea, inerente în tine. Oamenii născuți în acest an sunt energici, liberi și capabili să se adapteze rapid la orice circumstanțe. Sunt incredibil de ambițioși, dar în același timp fideli valorilor lor de viață. De asemenea, preferă să fie cei mai buni, indiferent de ceea ce fac.

2 – 3. Apa

Simbolul oamenilor născuți într-un an care se termină în 2 sau 3 (1972, 1983, 2002) este apa. Ea își înzestrează reprezentanții cu niște calități extraordinare. De exemplu, indivizii născuți în acești ani sunt incredibil de creativi. În același timp, sunt capabili să arate compasiune și, adesea, își folosesc resursele pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Apropo, acești oameni sunt incredibil de plini de resurse și pot găsi o cale de ieșire din aproape orice situație. Apa nu poate stagna; este mereu în mișcare. Același lucru este valabil și pentru persoanele al căror an de naștere conține 2 sau 3 ca ultima cifră. Ei fac constant un lucru sau altul, sunt interesați de informații în domenii complet diferite și au multe abilități. În ceea ce privește neajunsurile, oamenii Apă tind adesea să fie obsedați de lucrurile mărunte – pot experimenta eșecuri minore din nou și din nou, fără a observa în același timp propriul succes global.

4 – 5. Lemn

Copacul a fost întotdeauna un simbol al înțelepciunii. Merită să ne amintim că vechii druizi și-au primit cunoștințele retrăgându-se în păduri pustii? Persoanele care s-au născut într-un an care se termină în 4 sau 5 (1974, 1995) sunt sub influența lui Wood. Ce înseamnă? Acești indivizi sunt incredibil de educați și experimentați, percep și înțeleg totul aproape la nivel intuitiv. Mai mult, ei sunt cei la care se îndreaptă oamenii atunci când cer sfaturi sau caută o soluție la o problemă. Persoanele născute sub simbolul copacului sunt întotdeauna gata să-și ofere ajutorul.

6-7. Foc

Oamenii născuți într-un an care se termină în 6 sau 7 (1996, 1976 etc.) sunt sub influența focului toată viața, iar acesta este, după cum știți, un element puternic. Sunt incredibil de pasionați, sexy și plini de farmec. Astfel de personalități atrag fanii chiar și la bătrânețe – oamenii zboară spre ei ca moliile la o flacără, pentru că ei sunt flacăra. Incredibil de atrăgători, ei mențin mereu și peste tot un spirit bun. Ei știu să se distreze, știu multe despre divertisment și pot demonstra miracole în pat. De asemenea, oamenilor născuți în acești ani le pasă întotdeauna de rude, prieteni și iubiți. În ceea ce privește calitățile negative, uneori, personalitățile de foc sunt prea impulsive și chiar nesăbuite – nu toată lumea poate înțelege motivele acțiunilor lor.

8 – 9. Pământ

Oamenii născuți într-un an care se termină în 8 sau 9 (de exemplu, 1968, 1989 etc.) sunt cei mai stabili, sunt la fel ca Pământul sub influența căruia se află. Personalitățile pământului sunt incredibil de răbdătoare și precaute. Sunt prieteni și însoțitori de încredere, mereu gata să ofere ajutor și sprijin. Sunt, de asemenea, incredibil de loiali și sensibili la orice nedreptate. Reprezentanții Pământului sunt foarte logici, pragmatici și altruişti. De aceea, fac față bine oricărui loc de muncă, învață rapid și fiecare dintre angajamentele lor, cu atenția cuvenită, devine un succes. Desigur, există și dezavantaje. Acești oameni au probleme cu încrederea, ceea ce provoacă tendința și dorința lor de a controla pe toată lumea și totul – asta uneori îi irită pe cei din jurul lor. Poate că uneori merită să slăbești puțin frâiele?