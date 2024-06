Un american zice, un director din DNSC demisionează

Demisie cu cântec în fruntea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Maria-Manuela Catrina nu mai ocupă funcția de director adjunct după declarațiile făcute de fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman.

„Urmare a publicării în Monitorul Oficial, vineri, 14 iunie 2024, a Deciziei Nr. 194 a Prim-ministrului României, relațiile de muncă ale doamnei Maria-Manuela Catrina cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) au încetat, cu efect imediat. Toate sarcinile, rolurile și responsabilitățile sale anterioare au fost preluate de către domnul Dan Cîmpean, Directorul DNSC“, precizează DNSC.

„Avand in vedere Cererea doamnei Maria-Manuela Catrina, inregistrata la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.439 din 13 iunie 2024 (…) prim-ministrul emite prezenta decizie. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, doamna MariaManuela Catrina se elibereaza, la cerere, din functia de director adjunct al directorului Directoratului National de Securitate Cibernetica, cu rang de subsecretar de stat”, se mentioneaza in Decizia publicata in MO.

Maria-Manuela Catrina a ținut să facă lumină în acest caz printr-o postare amplă pe pagina sa de socializare.

„Ultimul an jumate a fost intens si plin, cu multe proiecte realizate in zona securitatii cibernetice, dar cu un consum si un efort personal mai mult decât e normal. Multumesc in primul rand comunității de cyber si partenerilor transatlantici pentru încrederea de a construi impreuna. Și mulțumesc micii, dar inimoasei echipe pe care am construit-o și cu care am făcut de multe ori imposibilul posibil.

Am decis sa îmi prezint demisia întrucat in actuala formula sunt limitata in demersul de punere in practica a proiectelor care conteaza pentru România.

Sunt și raman înainte de toate un om politic, asa încat decizia a fost luata cu consultarea colegilor de partid. Valorile se trăiesc și această decizie este în primul rând o reafirmare a angajamentului meu față de valorile constițutionale democratice.

Voi rămâne în continuare partner în construcția unei securitati cibernetice robuste și susținător al intereselor naţionale, și sper ca această decizie să fie un punct de reflecție pentru toți cei implicați în guvernarea și protecția ţării noastre.