Un analist român îi dă o veste proastă Kamalei Harris 

Kamala Harris este un personaj cu care Joe Biden și anturajul său nu au avut o chimie specială și ea nu stă strălucit în sondaje, a arătat analistul de politică externă Ștefan Popescu, duminică, la B1 TV, în contextul retragerii lui Joe Biden și a posibilei candidaturi a lui Harris.

„S-a ales în cele din urmă, sigur, vicepreședinta Kamala Harris, un personaj cu care Biden și anturajul său nu au avut o chimie specială. Sigur, dincolo de anvergura personajului, acestei doamne nu i s-a delegat niciun dosar important nici pe politica externă, nici pe politica internă”, a declarat Ștefan Popescu.

„În funcția de vicepreședinte, Kamalei Harris nu i s-au delegat dosare importante. Barack Obama îi delegase practic mare parte din politica externă lui Biden. Puteam vorbi practic de o administrație Obama-Biden, spre deosebire de acești ultimi aproape patru ani în care nu am putut vorbi de o administrație Biden-Harris”, a adăugat analistul.

„Doamna Harris, sigur că acum această decizie va avea un efect galvanizant asupra electoratului democrat, dar domnia sa nu stă strălucit în sondaje. Până de curând era mai rău decât Biden, apropo de eventuala sa asumare a candidaturii într-o cursă cu Donald Trump”, a continuat Ștefan Popescu.

Întrebat de ce s-ar opta pentru ea în aceste condiții, Ștefan Popescu a explicat: „Și pentru că are eticheta de vicepreședinte, acest lucru este fundamental. Problema este că guvernatorul Californiei, guvernatorul Pennsylvaniei, guvernatorul statului Michigan, acestea nu sunt personaje cu notorietate națională. Ele sunt cunoscute în statele lor, bineînțeles, în statele limitrofe, or trebuie să ne uităm la geografia Statelor Unite ale Americii, sunt o țară de dimensiuni continentale, puternic descentralizate”.

Vicepreşedinta SUA, Kamala Harris, a declarat că intenţionează „să câştige nominalizarea” democraţilor pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie şi să-l „învingă pe Donald Trump”, după anunţul retragerii lui Joe Biden, transmite AFP.

„Sunt onorată să am sprijinul preşedintelui şi intenţia mea este să câştig această nominalizare. În ultimul an, am călătorit în întreaga ţară, vorbind cu americanii despre alegerea clară în aceste alegeri importante. Şi asta voi continua să fac în zilele şi săptămânile următoare. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a uni Partidul Democrat – şi pentru a uni naţiunea noastră – pentru a-l învinge pe Donald Trump şi agenda sa extremă Proiect 2025. Mai avem 107 zile până în ziua alegerilor. Vom lupta împreună. Şi vom câştiga împreună”, este mesajul lui Harris.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

