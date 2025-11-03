Ideea de a restricționa difuzarea serialului de animație „ Mașa și Ursul ” este „complet absurdă”, potrivit liderului facțiunii LDPR, Leonid Slutsky.

El a spus că astfel de propuneri îi fac pe oameni să se îndoiască de sănătatea mintală a deputaților. Dacă s-ar urma această logică, desenul animat „ Prostokvashino ”, în care un copil fuge de acasă, ar putea fi și el interzis, a adăugat politicianul.

El consideră că adevărata amenințare la adresa valorilor familiale nu sunt desenele animate, ci ratele ipotecare ridicate și locuințele scumpe. Slutsky a cerut oficialilor să abordeze aceste probleme reale, în loc să modifice desenele animate, care au fost o parte integrantă a copilăriei timp de generații.

Declarația sa a fost motivată de propunerea politologului Vadim Popov de a restricționa difuzarea desenului animat, deoarece consideră că acesta poate avea o influență negativă asupra copiilor. În plus, Popov consideră că acesta conține mesaje care contrazic valorile tradiționale.

Ideea sa a fost criticată și de Nina Ostanina, președinta Comitetului Dumei de Stat pentru Protecția Familiei, Paternitate, Maternitate și Copilărie. Ea a recomandat „interzicerea bloggerilor cu astfel de inițiative stupide”.

Cei care vor cenzurarea sau interzicerea serialului susțin că personajul principal, Mașa, are un comportament capricios, este lipsită de respect față de adulți și animale și, cel mai grav, promovează un model periculos de independență, trăind singură, fără supravegherea părinților. Această perspectivă se aliniază cu ideologia promovată de Kremlin, conform căreia o fetiță autonomă, care nu se supune unei autorități masculine, reprezintă o problemă de ordin ideologic.

Scriitorul Oleg Roy a cerut o clasificare de 12+ pentru filmul de animație „Mașa și Ursul”, susținând că nu este destinat copiilor. Vicepreședintele Comitetului pentru Cultură al Dumei de Stat, Alexander Șolohov, nu a fost de acord , susținând că astfel de afirmații sunt doar în scopuri publicitare și sunt nefondate.

„Nu pot spune că am văzut întreaga serie, dar din fragmentele pe care le-am văzut, nu am avut impresia că este «doar pentru adulți». Și intervalul de vârstă propus în sine este derutant: care este exact baza acestei decizii? Sunt sigur că astfel de măsuri nu pot obține altceva decât relații publice și adesea chiar provoacă un interes nesănătos”, a spus el.