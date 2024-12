Un ”nebun” care redă speranța

Umblă cu părul răvășit, are doi câini clonați, spune că este expert în sex tantric, a făcut campanie cu un mesaj mesianic și cu drujba cu care spunea că va tăia sectorul public supradimensionat și va reda economiei libertatea. Are mereu cuvinte grele la adresa socialismului, promite o revoluție libertariană, l-a numit pe papa Francisc ”imbecil care apără justiția socială”, dar apoi a început o relație pozitivă cu Vaticanul. A desființat peste jumătate din ministerele fostului guvern de stânga, începând cu ”Ministerul Femeilor”, a desființat Ministerul Educației (despre care spunea că este ”Ministerul Îndoctrinării) și l-a contopit în Ministerul Capitalului Uman. Desființează subsidiile din partea statului, concediază armate întregi de funcționari publici, reduce și din taxe, anulează o mulțime de regulamente și privatizează pe bandă rulantă – de la companii aeriene, până la cluburi de fotbal.

Președintele Argentinei este numit ”Nebunul”, iar mai toata presa internațională avertizează că va aduce și mai mult haos în Argentina. La un an de la venirea la putere, Javier Milei are două mari reușite – a redus inflația în Argentina și a atras investitori. Pe de altă parte, sărăcia este la cote mari, iar PIB-ul nu dă semne de creștere. Este apreciat de președintele ales al SUA, Donald Trump, care a creat un nou departament în administrația federală care va aplica aceeași ”politică a drujbei” ca și în Argentina și va fi condus de miliardarul Elon Musk.

Indiferent de ce rezultat vor avea politicile sale, Milei crede că va oferi niște lecții importante întregii lumi. ”Poate nu va reuși, însă crede că experiența argentiniană va fi valoroasă pentru alții”, spune o sursă apropiată președintelui, citată de UnHerd. Cel puțin Milei nu se ferește să le spună oamenilor că, dacă îl vor vota, nu le va fi deloc ușor, că medicamentul pe care îl va prescrie economiei va fi amar și că nu există alternativa la terapia de șoc pe care o propune. Chiar în discursul de învestire în funcție a spus că măsurile sale vor duce la reducerea locurilor de muncă, a salariilor reale și la înmulțirea celor care trăiesc sub pragul sărăciei.

După un an, rata inflației de la o luna la alta a scăzut de la 25%, la 2,7%. Discrepanța uriașă dintre rata de schimb oficială a dolarului și cea a așa-zisului dolar albastru s-a redus mult. Amnistia fiscală decretată de Milei a scos din saltele evazioniștilor 20 de miliarde de dolari, care au intrat în economie. Statul a început să economisească, după un val de peste 30.000 de concedieri din rândul funcționarilor publici. Universitățile au rămas fără finanțare din partea statului, pensionarii au sărăcit și mai mult, carnea a ajuns un lux pentru mulți argentinieni, însă Milei a rămas în continuare foarte popular și este susținut ce 50% din electorat. Susținerea cea mai mare o are în rândul tinerilor, care sunt atrași de mesajul sau populist.

”Oamenii suferă, dar știu că cineva trebuie să rezolve această problemă”, spune analistul politic Sergio Berensztein. ”A câștigat pentru că o mare parte dintre alegători s-au săturat. Suntem un stat eșuat care cheltuiește mult mai mult decât își permite”.

Milei este acuzat că experimentează un model de ”darwinism social”, în care supraviețuiește doar cel mai puternic. ”Funcționează în cărți și în lecții, însă nu funcționează în lumea reală”, spune un bancher argentinian, care recunoaște însă că Milei a obținut niște rezultate financiare foarte bune. Vechiul sistem era putred, cu lideri corupți care se succedau la putere. Fosta președintă Cristina Kirchner, care a câștigat mereu cu mesajul său împotriva instituțiilor financiare internaționale și prin fricțiunile cu SUA, a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru corupție. Verdictul acesta, venit înainte de alegerile din 2023, l-a ajutat pe Milei să câștige. La fel și cazul în care un înalt funcționar folosea 48 de carduri bancare pentru a-și plăti consilierii sau cazul în care un alt funcționar și-a angajat la stat 20 de membri ai familiei.

Sunt motivele pentru care argentinienii au decis să aleagă un președinte anarho-capitalist, socotit chiar de extrema-dreaptă, un președinte care să oprească tiparnița băncii centrale și să taie în carne vie în sectorul public supradimensionat. După ce a câștigat alegerile, Milei a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a spus că lumea este amenințată de feminism, de socialism și de ecologism. A intrata apoi în conflict cu premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, după ce i-a insultat soția și a vorbit în termeni duri despre politica de la Madrid.

Javier Milei amintește că, în urmă cu un secol, Argentina avea un PIB pe cap de locuitor mai mare decât Germania sau Franța și că acum ar putea avea o economie la fel de buna ca și jucătorii de fotbal pe care îi exportă, deoarece argentinienii sunt bine educați, țara are resurse mari de energie și o agricultură cu un potențial uriaș. În schimb, jumătate din forța de muncă a dispărut în economia subterană, există nu mai puțin de 15 rate de schimb neoficiale, taxele de import sunt uriașe și fac produsele inaccesibile pentru oamenii de rând, în vreme ce există subsidii grase pentru automobile. Un frigider fabricat în Coreea de Sud costă în Argentina de zece ori mai mult decât în SUA. Pe de altă parte, familiile înstărite au mașini scumpe subvenționate din banii săracilor. ”Acesta a fost consensul social-democrat. Adică oportunism, corupție și politici publice proaste”. Comerțul argentinian a fost dus aproape de zero, cu o cotă foarte mică din PIB, în vreme ce salariile din sectorul public au crescut de zece ori mai repede decât cele din sectorul privat.

Șansele ca politica lui Milei să reușească sunt de sub 50%, spun analiștii. Un mare obstacol este faptul că președintele nu are o coaliție puternică în spate, nu are nici măcar un guvernator în cele 23 de provincii argentiniene. În plus, Milei nu are experiență de conducere, a fost un șoarece de bibliotecă agresat verbal de părinți și de colegi, nu știe să creeze consens, este temperamental și se lasă distras de războaie mici, în loc să se concentreze pe cele mari. A majorat salariul prezidențial cu aproape 50% imediat ce a preluat funcția, unul dintre aliații săi politici a fost prins trecând granița în Paraguay cu 200.000 de dolari cash, iar cel mai important consilier este sora sa.

”Am muncit foarte mult până acum pentru nimic. E multă corupție și o mulțime de bani se duc pe planuri sociale de care oamenii nu au nevoie”, spune un livrator de mâncare din Buenos Aires. ”Este nebun, dar să vedem dacă va face diferența”.

Pe 16 decembrie, Financial Times anunța că Argentina a ieșit din recesiune în trimestrul al treilea. PIB-ul a crescut cu 3,9% din iulie până în septembrie. Este primul trimestru de creștere, după intrarea în recesiune, la finalul anului 2023. La preluarea mandatului, inflația în Argentina era de 211%, iar acum a ajuns la 120%. Riscul asociate datoriei argentiniene s-a redus de circa trei ori în primul an de mandat al lui Javier Milei.