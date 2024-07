Un penalty care putea schimba soarta partidei: „Meritam”

Selecţionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, regretă că arbitrul nu a acordat penalty la faza în care fundaşul spaniol Marc Cucurella a atins mingea cu mâna în suprafaţa de pedeapsă, în cursul meciului pierdut după prelungiri în faţa Spaniei, vineri, în sferturile de finală ale EURO 2024, estimând că echipa sa „merita mai mult”.

„Ar fi fost bine să se ţină cont de intenţionalitatea mâinii la atingerea mingii. Poate că meritam ceva mai mult, am fost destul de bine în meci şi am primit gol în ultimul minut”, a regretat Nagelsmann la conferinţa de presă.

„În repriza secundă, am reacţionat bine şi am reuşit să revenim în meci. În repriza a doua a prelungirilor, am avut impresia că noi suntem cei care vrem să câştigăm. Fiecare jucător, fie că a fost titular sau pe bancă, a dat tot ce a putut pentru a câştiga meciul. Este o înfrângere dureroasă. Ne-am spus că nu meritau să piardă”, a adăugat el.

În ciuda înfrângerii, selecţionerul dorit să evidenţieze sentimentul de unitate pe care l-a generat echipa în Germania după ani de dezamăgire pentru Mannschaft.

„Cred că suntem o ţară foarte tristă acum. Sper că această simbioză între echipă şi suporteri se va putea extinde şi în societate”, a mai spus Nagelsmann, are se gândeşte deja la provocările care urmează, precum Liga Naţiunilor sau Cupa Mondială din 2026.

Fostul antrenor al echipei Bayern Munchen i-a adus totodată un omagiu mijlocaşului Toni Kroos, care a disputat vineri ultimul meci din carieră.

„Este imposibil să apreciezi pe deplin cariera lui Toni. Este probabil unică pentru un jucător german. Este cu siguranţă unul dintre cei mai mari jucători germani. Toată lumea îi cunoaşte reuşitele, dar nu toată lumea îi cunoaşte caracterul. A vorbit cu echipa într-un moment foarte dificil pentru el, personal. Se consideră în continuare parte din acest grup”‘, a subliniat Nagelsmann.

Spania a învins Germania cu scorul de 2-1 după prelungiri, vineri seara pe Stuttgart Arena, în sferturile de finală ale EURO 2024, urmând să înfrunte în penultimul act vicecampioana mondială Franţa, care a eliminat la rândul ei, la loviturile de departajare, selecţionata Portugaliei (5-3).