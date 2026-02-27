USR, atac la „vechea gardă”: PSD e partidul care a guvernat cel mai mult România și a livrat cel mai redus nivel de trai din UE

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că partidul său invită celelalte formațiuni politice să participe la crearea unei comisii parlamentare care să elaboreze „o formulă transpartinică și consensuală” pentru o reformă administrativ-teritorială „istorică”.

„Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. În loc de 3.000 de primării care livrează puțin, haideți să facem 1.000 de primării care livrează multe”, a afirmat Fritz, criticând totodată PSD și parțial PNL pentru lipsa de interes în modernizarea statului român: „Ei sunt însuși statul român nereformat”.

Fritz aduce critici la adresa coaliției guvernamentale și situația economică din Romania

În discursul său de la Congresul USR de la Sibiu, Fritz a atras atenția asupra politicilor economice actuale:

„După eșecurile electorale ale partenerilor noștri de coaliție de anul trecut, toată lumea, cel puțin la București, a spus: gata, am auzit vocea cetățenilor, am învățat, ne vom schimba. Dacă ne uităm la unele propuneri pe masa coaliției, mai ales acum, când construim bugetul de stat, mă întreb cât de mult chiar au învățat. Inflația record pe care am simțit-o cu toții în ultimii ani nu a căzut din cer. Este rezultatul a 35 de ani de politici deliberate. Culmea a fost Guvernul Ciolacu-Ciucă, care a cheltuit bani pe care nu îi avem și a dus deficitul la un record de 10%, lăsând oamenii de rând cu nota de plată. PSD a guvernat Romania mai mult decât orice alt partid și a livrat cel mai mic standard de viață din Uniunea Europeană. Asta este adevărul pe care nu vor să-l audă”.

Fritz a mai subliniat că statul continuă să funcționeze „foarte bine” în timp ce românii plătesc facturi crescute la energie și gaze.

Reforma fiscală și bugetară este doar primul pas, crede președintele USR

Liderul USR a explicat că reforma fiscală și bugetară este doar primul pas, subliniind necesitatea unei reorganizări profunde a administrației:

„Trebuie să schimbăm fundamental felul în care statul funcționează. Reforma adevărată, fără de care nu se va schimba nimic fundamental, este o reorganizare administrativ-teritorială. Invităm celelalte partide să formăm o comisie parlamentară pentru a găsi o formulă transpartinică și consensuală pentru o reformă administrativ-teritorială istorică care să împingă o descentralizare reală”.

Fritz a criticat partenerii de coaliție pentru refuzul reformelor: „PSD, parțial și PNL, nu vor să reformeze statul român, pentru că ei sunt însuși statul român nereformat. Ei știu că orice reformă structurală reală le distruge rețeaua construită în 30 de ani, plimbatul hârtiilor.”

El a explicat menținerea USR la guvernare: „Dacă USR pleacă, democrația pierde centura ei de siguranță. Reformele pe care le facem, chiar dacă nu sunt complete, sunt mai bune decât nicio reformă. Fiecare instituție pe care o curățăm, fiecare lege pe care o trecem contează.”

România 2036: plan strategic pe termen lung

Dominic Fritz a prezentat și inițiativa strategică „România 2036”, un proiect de planificare pe termen lung:

„Principiile și valorile noastre au rămas aceleași, dar lumea se confruntă cu probleme reale, iar noi trebuie să venim cu soluții noi. România suntem buni la stingerea incendiilor, dar trebuie să învățăm să nu le lăsăm să izbucnească. România 2036 nu este un program electoral, ci un proces de planificare construit împreună cu membri USR, simpatizanți, societatea civilă, experți și cetățeni. În următorii 10 ani, România va fi lovită de provocări pentru care încă nu avem răspunsuri. Trebuie să decidem dacă vrem să fim sub apă sau pe val. Eu cred că trebuie să fim pe val.”

Fritz a mai subliniat că USR nu are „rețele de clientelism de hrănit pe termen scurt” și nici „baroni de mulțumit”, pledând pentru decizii corecte, chiar dacă rezultatele se vor vedea peste un deceniu.