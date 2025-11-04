USR cere schimbarea imediată a Renatei Weber. Cine e Roxana Rizoiu, propunea pentru Avocatul Poporului?

Roxana Rizoiu este „un jurist cu experiență internațională în fața CEDO”, explică USR într-un comunicat de presă. Ea nu face parte din vreun partid politic.

„Roxana Rizoiu aduce profesionalism, echilibru și o înțelegere profundă a valorilor democratice de care România are nevoie astăzi”, mai scrie în comunicatul USR.

Șeful USR, Dominic Fritz, a argumentat decizia. „Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție.”

Poziția este acum ocupată de Renate Weber. Mandatul acesteia a expirat de mai mult de un an. Încă de la începutul anului, USR cerea demiterea acesteia.

Cine este Roxana Rizoiu

Propunerea USR pentru Avocatul Poporului a terminat dreptul la București în 1997. Ea a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

A fost în două rânduri Agent Guvernamental al României la CEDO, mai întâi în cadrul Ministerului Justiției (2000-2002), iar mai apoi al MAE (2004-2005).

„Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM”, mai explică USR.

Din 2023, Rizoiu activează în privat, fiind director într-o societate de avocatură.

Ce face Avocatul Poporului

Avocatul Poporului este responsabil de soluționarea plângerilor făcute de cetățeni împotriva unor instituții guvernamentale.

„Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului: