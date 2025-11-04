Roxana Rizoiu este „un jurist cu experiență internațională în fața CEDO”, explică USR într-un comunicat de presă. Ea nu face parte din vreun partid politic.
„Roxana Rizoiu aduce profesionalism, echilibru și o înțelegere profundă a valorilor democratice de care România are nevoie astăzi”, mai scrie în comunicatul USR.
Șeful USR, Dominic Fritz, a argumentat decizia. „Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție.”
Poziția este acum ocupată de Renate Weber. Mandatul acesteia a expirat de mai mult de un an. Încă de la începutul anului, USR cerea demiterea acesteia.
Cine este Roxana Rizoiu
Propunerea USR pentru Avocatul Poporului a terminat dreptul la București în 1997. Ea a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
A fost în două rânduri Agent Guvernamental al României la CEDO, mai întâi în cadrul Ministerului Justiției (2000-2002), iar mai apoi al MAE (2004-2005).
„Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM”, mai explică USR.
Din 2023, Rizoiu activează în privat, fiind director într-o societate de avocatură.
Ce face Avocatul Poporului
Avocatul Poporului este responsabil de soluționarea plângerilor făcute de cetățeni împotriva unor instituții guvernamentale.
„Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului:
- activitatea de soluţionare a petiţiilor;
- activitatea privind contenciosul constituţional:
- formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;
- poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
- poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
- activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
- promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;
- prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării;
- Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.”
