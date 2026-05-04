Val de declarații controversate ale lui Marius Lazurca, dar nicio măsură la Cotroceni

„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective: în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic. Nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-au declarat interesul de a se focaliza în politicile de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a declarat Lazurca într-un interviu pentru TVR.

Lazurca a mai avut cel puțin două ieșire neinspirate. De exemplu, absența lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos. „În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos. Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, afirma Lazurca la finalul lui ianuarie.

La jumătatea lunii martie, lui Lazurca îi era greu să spună dacă există în România o rețea de spioni sau interese ale Moscovei, în condițiile în care în țara noastră în ultimii ani s-a vorbit intens de acest lucru și inclusiv s-a luat măsura anulării unor alegeri. De altfel, spionul moldovean Alexandru Bălan, luat de cei din Belarus într-un schimb de prizonieri, a precizat o altă situație: „Serviciile rusești sunt prezente peste tot în România: în economie, în politică și, nu în ultimul rând, în domeniul militar. Ele trebuie monitorizate atent de propriile servicii pentru a putea reacționa și, mai ales, pentru a preveni”, a afirmat acesta într-un interviu pentru QMagazine.

Sunt doar trei dintre poziționările lui Lazurca, pentru care nu doar că nu a fost dat afară, dar nici măcar mustrat. În schimb, pentru poziționări mult mai soft, Ludovic Orban a fost invitat să plece de la Palatul Cotroceni.

Pista China

Jurnalistul de investigație Stelia Negrea lansează o nouă pistă: deschiderea către China. „Poate atunci e vitală pentru China domnule Lazurcă? Acolo unde încercati să-l duceți pe președinte într-o vizită de stat”, scrie Negrea pe pagina sa de Facebook. În mandatul său de primar, Nicușor Dan a mai întins o mână Chinei, în cazul tramvaielor de la București.