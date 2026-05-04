Val de declarații controversate ale lui Marius Lazurca, dar nicio măsură la Cotroceni

„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective: în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic. Nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-au declarat interesul de a se focaliza în politicile de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a declarat Lazurca într-un interviu pentru TVR.
Lazurca a mai avut cel puțin două ieșire neinspirate. De exemplu, absența lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos. „În momentul în care această decizie a fost luată, trebuie să vă spun că ea a fost luată nu uşor şi în urma unor discuţii aprofundate şi adesea în contradictoriu cu privire la oportunitatea prezenţiei domniei sale la Davos. Până la urmă preşedintele a decis să rămână în ţară. Mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, afirma Lazurca la finalul lui ianuarie.
Citește și: Ce se putea întâmpla dacă Nicușor Dan ar fi mers „teleleu” la Davos?
La jumătatea lunii martie, lui Lazurca îi era greu să spună dacă există în România o rețea de spioni sau interese ale Moscovei, în condițiile în care în țara noastră în ultimii ani s-a vorbit intens de acest lucru și inclusiv s-a luat măsura anulării unor alegeri. De altfel, spionul moldovean Alexandru Bălan, luat de cei din Belarus într-un schimb de prizonieri, a precizat o altă situație: „Serviciile rusești sunt prezente peste tot în România: în economie, în politică și, nu în ultimul rând, în domeniul militar. Ele trebuie monitorizate atent de propriile servicii pentru a putea reacționa și, mai ales, pentru a preveni”, a afirmat acesta într-un interviu pentru QMagazine.
Sunt doar trei dintre poziționările lui Lazurca, pentru care nu doar că nu a fost dat afară, dar nici măcar mustrat. În schimb, pentru poziționări mult mai soft, Ludovic Orban a fost invitat să plece de la Palatul Cotroceni.
Pista China
Jurnalistul de investigație Stelia Negrea lansează o nouă pistă: deschiderea către China. „Poate atunci e vitală pentru China domnule Lazurcă? Acolo unde încercati să-l duceți pe președinte într-o vizită de stat”, scrie Negrea pe pagina sa de Facebook. În mandatul său de primar, Nicușor Dan a mai întins o mână Chinei, în cazul tramvaielor de la București.
8 comentarii
Donald stie ca Rusia e muci si n-are carti si vrea sa dea cu China de podele la Hurmuz numa ca au si aia artificiile lor. O solutie o da mosu, sa puie la portavion draperii cu led ce imita apa chilipir si nu te vede satelitu galbejit,,de sus se vede apa,,,
De ce sunt vexati pro europenii? Realitatea , trista,,este ca Romania nu conteaza nici pentru SUA si nici pentru Bruxelles. Este doar un poligon de incercare politico- militara. Si daca ne vom lasa antrenati in razboaie care nu au nimic in comun cu Romania vom avea aceeasi soarta ca dupa al doilea razboi mondial. Istoria secrepeta sau rimeaza!
Geopolitica fiind o politica globalista/planetara ne confruntam cu o tautologie dezonoranta…La Davos merg Mili Yard darii, nu parlitzii de milionari…Doar membrii Directiei externe a COM intern…
Competentele acestui domn nu sunt departe de ale lui Nicusor. In plus au aceeasi gandire, viziune (mai degraba lipsa lor) despre cum ar trebui condusa Romania. Competentele amandurora sunt reduse. Mai e loc de alte comentarii, cand tinerii fara pic de experienta si de informare temeinica sustin asemenea oameni?! fara sa-si dea seama ce viitor isi cladesc lor?
Consilierul are dreptate, se vede ca a inteles exact situatia noastra actuala: Romania nu este vitala Sua. Cum se traduce asta? In caz de ceva… Sua nu o sa intervina pentru noi cu toate parteneriatele si blablaurile trotinetiste. Ce ar trebui sa facem? Sa ne vedem de interesul nostru nu al vecinilor si sa nu mai bagam batul prin gard.
Ăsta e după chipul și asemănarea șefului său, tot așa, mai ”straniu”..probabil ”ascultă” voci care l inspiră….😛😵😵😵
Stati cuminti, Lazurca a gasit o scuza pentru ce nu este bagat (editat) in seama de catra USA si Trump. Foarte simplu..
au interzis ambasadorului sa participe la comemorarea a 80 de ani si au criticat prezenta lui A Nastase si Dancila , mai crede cineva ca nicusor va fi primit…toti stiu de anulare si de politica anti…