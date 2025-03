Vasile Bănescu, pus la colț. Se cere demiterea lui

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a solicitat vineri comisiilor de cultură din Senat și Camera Deputaților retragerea din funcția de membru al Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a reprezentantului Guvernului, Vasile Bănescu, în urma eliminării de către Consiliu de pe Internet a unui material de opinie.

CNA a decis, în ședința de miercuri, eliminarea unei emisiuni realizate de Marius Tucă de pe platforma YouTube, deoarece încalcă prevederi din Legea audiovizualului.

”APADOR-CH a cerut demiterea domnului Vasile Bănescu, numit în CNA de Guvernul Ciolacu, pentru că prin declaraţiile făcute în ultima şedinţă a demonstrat că nu are cunoştinţele necesare exercitării acestei funcţii. Domnul Bănescu nu are minime cunoştinţe despre libertatea de exprimare şi limitele acesteia, mai cu seamă în cazul jurnaliştilor, însă ocupă o funcţie publică din care poate dispune cine are voie şi cine nu să se exprime public într-o democraţie”, a transmis, vineri, organizaţia.

Reprezentanţii acesteia anunţă că au cerut demiterea Comisiilor de cultură din Parlament, întrucât legea, aşa cum a fost ea aplicată până acum, prevede că doar CNA poate să ceară demiterea unuia dintre membrii săi.

”Dar am considerat că dacă CCR a putut să anuleze alegerile, deşi legea nu prevedea această posibilitate, putem şi noi, societate civilă, să cerem Parlamentului să demită un membru CNA”, a mai transmis organizaţia.

Reprezentanţii acesteia consideră că decizia CNA în cazul Marius Tucă ”este greşită, întrucât opinia nu poate fi judecată în binomul fals-adevărat, fiind o judecată de valoare, o apreciere subiectivă”.

”În plus aceasta a avut şi o bază factuală rezonabilă, întrucât decizia BEC a reprezentat o premieră surprinzătoare, în ultimii 35 de ani, şi a fost contestată de o parte relevantă a opiniei publice, inclusiv de jurişti”, a mai transmis organizaţia.

APADOR-CH consideră că un membru CNA care spune că nu intră în atribuţiile unui jurnalist „contrazicerea” instituţiilor statului este incapabil profesional să ocupe o astfel de funcţie şi de aceea a cerut Parlamentului retragerea imediată a acestuia din funcţie.

”CNA este o autoritate publică cu o putere uriaşă privind modelarea, în bine sau în rău, a discursului public, se pronunţă asupra conţinutului audiovizual, cu atribuţii recent extinse şi pentru mediul online, poate aplica amenzi substanţiale şi poate chiar elimina conţinut online. Aşadar, este absolut necesar ca membrii săi să fie familiarizaţi cel puţin cu reglementările internaţionale aplicabile în materie de libertate de exprimare şi rolul presei, cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi cu jurisprudenţa CEDO”, arată APADOR-CH.

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, a afirmat, vineri, că regretă ”profund’ formularea ”atât de deficitară, deci grav interpretabilă”, susținută în sprijinul eliminării de pe Internet a unui comentariu făcut de jurnalistul Marius Tucă, precizând că aceasta ‘se referea strict contextual’ exclusiv la BEC (Biroul Electoral Central).

”Personal, consider că a contrazice o instituție în deciziile ei nu face parte din fișa postului unui jurnalist obiectiv’. Această profund nefericită frază, pe care am formulat-o exclusiv în contextul în care un jurnalist susținea că decizia argumentată legal de instituția Biroului Electoral Central în legătură cu respingerea candidaturii unei persoane dovedit incompatibile cu statutul de candidat la președinție, este o ‘lovitură de stat’, a fost pe bună dreptate criticată. Primul ei critic am fost eu însumi după ce am rostit-o, întrucât, privită sumar sau prin lentila subiectivismului, ea nu poate conține un adevăr, cu atât mai puțin unul în care cred”, a transmis Bănescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ”contextul nefericitei formulări era unul în care membrii CNA își împlineau datoria de a analiza materiale din spațiul on-line semnalate prin petiții din partea publicului, materiale ce cuprind dezinformări, instigări la violență și ură, sau, pur și simplu, știri false”.

”Aceste materiale ce sunt analizate cu maximă rigoare pot primi, atunci când se constată în conținutul lor o încălcare a Legii sau Codului audiovizualului, un așa-numit ‘ordin de eliminare’ de pe platformele on-line unde sunt plasate. A afirma că o instituție a statului român, în speță BEC, a dat o ‘lovitură de stat’ împotriva statului pe care îl reprezintă, a putut fi percepută și recunoscută, conform realității care o contrazice, ca o evidentă dezinformare, deci ca o știre falsă, emisă de cineva cu mare audiență publică și care nu a prezentat-o nicio clipă ca pe o ‘opinie’ personală. Istoricul recent și bogat al folosirii abuzive a acestei sintagme (lovitură de stat) în contextul în care cea mai mare parte a presei din România a adus în fața publicului elemente solide care leagă această sintagmă chiar de persoanele care acuză că ‘lovitura de stat’ e dată succesiv de stat împotriva lui însuși, constituie un cadru menit să nu lase loc la prea multe și ultrarafinate interpretări”, susține Bănescu.

El arată că ”acesta este motivul real și exclusiv, motiv valabil și pentru multe alte dezinformări semnalate de cetățeni care se adresează CNA, care a stat și stă la baza deciziei discutate inevitabil părtinitor în aceste zile”.

”Personal regret profund formularea atât de deficitară, deci grav interpretabilă, a unei fraze care se referea strict contextual (!) exclusiv la BEC (NU generic la instituții în care lucrează oameni failibili și frecvent criticabili), formularea ei la singular nefiind întâmplătoare și, în singurul registru din care poate fi retractată, cel simbolic, dar acoperit de o realitate publică, o retractez și îmi cer scuze oricui a fost contrariat de ea și i-a provocat inevitabil o reacție justificată. Mulțumesc tuturor celor care, cunoscându-mă personal sau nu, nu s-au grăbit să ridice fulgerător piatra și să mă asocieze cu cenzura, ‘tortura’ inchizitorială sau vreo afiliere politică care m-ar anima în exercitarea statutului onorant de membru CNA. Din fericire acestea nu mă pot reprezenta niciodată”, a adăugat Vasile Bănescu.

Marius Tucă, ”urecheat” zdravăn de Vasile Bănescu

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, că decizia CNA privind eliminarea materialelor de opinie ale unor jurnaliști reprezintă un derapaj de la democrație și de la dreptul la liberă exprimare.

‘Decizia CNA privind eliminarea materialelor de opinie ale unor jurnaliști reprezintă un derapaj de la democrație și de la dreptul la liberă exprimare. Respectarea drepturilor fundamentale prevăzute în Constituție este obligatorie pentru toate instituțiile statului. Opiniile nu trebuie confundate cu informațiile și nu trebuie cenzurate niciodată. Fiecare este liber să fie sau nu de acord cu o opinie exprimată în spațiul public’, a scris Ciolacu pe Facebook.