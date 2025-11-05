Vedeta Bosniei cere prezența ultrașilor periculoși la meciul cu România!

Vedeta Bosniei, veteranul Edin Dzeko, cere prezența ultrașilor periculoși la meciul cu România! E drept, România va fi prezentă oricum în baraj, chiar dacă nu va termina a doua, după Austria, grație numărului mare de puncte făcute în grupa de Liga Națiunilor, divizia C, reușind promovarea în divizia B pentru viitoarea ediție. Dar în acel caz se va afla la baraj în urna outsiderelor iar adversarii vor din prima urnă, nume grele, dificil de eliminat.

Am pierdut nemeritat primul meci cu Bosnia, jucat la București, ratând mult și neprimind un penalty vizibil și de pe Himalaya la faultul comis în careu asupra lui Drăguș. Am trebuie să mergem la Zenica și să ne luăm revanșa, numai victoria ducând România pe locujl 2.

Și pentru bosniaci este un moment crucial. Vedeta lor, Edin Dzeko, 37 ani, recunoaște că ar fi cea mai mare bucurie din carieră să se retragă de la echipa națională după ce a fost prezent la un turneu final de CM. Pentru aceasta el cere suporterilor să creeze o atmosferă de iad pentru români, această presiune să ajute la atingerea scopului de a nu pierde meciul.

Federația bosniacâ, dornică să nu existe incidente la acest meci, a interzis accesul pe stadion a două facțiuni de ultrași considerate a fi printre cele mai periculoase ca mod de manifestare, mergând frecvent până la scene de violență. Este vorba despre grupările BHFanaticos și Ljuti Krajišnic.

Însă Edin Dzeko condamnă decizia federației, cere anularea imediat a acesteia și facilitarea ca pe stadion să fie cei mai vulcanici suporteri bosniaci.

„În numele colegilor mei și în numele meu, SOLICIT ca Federația să-și reconsidere decizia și, așa cum a făcut până acum, să pună la dispoziție bilete pentru grupurile de suporteri care susțin echipa națională a Bosniei și Herțegovinei de ani de zile!

Cu sprijinul fidel al suporterilor din tribune, de care avem nevoie disperată în acest moment important pentru echipa națională, jucătorii vor da totul pe teren pentru a obține un rezultat favorabil! Haideți să mergem cu toții, fiecare pe frontul său, să apărăm culorile patriei noastre” – a scris starul Bosniei, Edin Dzeko, pe contul său de Facebook.