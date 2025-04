Veste cumplită pentru câini 

Dinamo a reușit sezonul acesta, după gravele probleme financiare avute timp de câțiva ani, să ajungă în premieră în play-off-ul Superligii. Câinii au cunoscut și șocul retrogradării din primul eșalon, dar, lucurile au luat o turnură tot mai bună în ultimul an.

Antrenorul croat Zeljko Kopic se devedește a fi un magician care a construit un lot destul de bun cu care a obținut rezultate excelente, culminând cu această calificare în premieră între primele șase. Însă bucuria acestui salt este estompată de faptul că, urmare a unui proces cu fostul patron al Sportului Studențesc, Vasile Șiman, Dinamo, chiar dacă s-ar clasa pe un asemenea loc, nu are dreptul de participare în cupele europene!

Șiman a blocat procesul

Cu alte cuvinte, alb-roșiii joacă de plăcere în play-off, ei neputând să ducă bucuria până în Europa. Din acest motiv, nu puțini sunt cei care se tem ca echipa lui Zeljko Kopic să nu facă alte jocuri pentru a beneficia de avantaje materiale. Administratorul judiciar al câinilor a declarat faptul că prin amânarea procesului, Șiman recuzând întregul complet de judecată, visul de a prinde loc european a fost spulberat. Zăvăleanu a dezvăluit cum Șiman a blocat procesul până în ultimele zile ale lunii mai la emisiunea Totul pentru Dinamo.

„Nu a fost nicio surpriză ce s-a întâmplat. Am încercat să anticipăm cât mai multe dintre acțiunile pe care domnul Șiman le-ar putea întreprinde în fața instanței. Am și reușit, în mare măsură. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat, putem spune că, de fapt, am reușit să scurtăm din termene, chiar dacă mai avem încă un termen peste două săptămâni.

În orice situație, recuzarea completului s-ar fi întâmplat la un moment dat, ca o măsură menită să amâne lucrurile. Ne-am prezentat în fața instanței pregătiți, tocmai pentru a nu se putea uza de aceste cereri de amânare.

Trăgând o linie, îmi este foarte greu să cred că domnul Șiman nu mai are și alte mijloace procedurale la îndemână prin care să tergiverseze această cauză. Sunt foarte reticent în a crede că, înainte de 31 mai, vom reuși să tranșăm procesul cu domnul Șiman“.