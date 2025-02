Economistul Adrian Negrescu a făcut o amplă analiză a mediului economic, la TVR, subliniind că viața românilor va deveni tot mai scumpă.

”Taxe mai mari, accize majorate, cresteri de salarii in sectorul bugetar, de pensii, un salariu minim crescut din pix de patru ori în ultimii 2 ani, acestea sunt principalele motive care au dus la creșterea prețurilor din România la un nivel record in UE. Costurile uriașe cu energia, cu gazele, taxele mai mari fac ca firmele românești să fie nevoite să crească prețurile de la o lună la alta.

Prețurile vor continua să crească, în acest an, cu o medie de 4,4 la sută (in estimarile oficiale). Altfel spus, viața noastră va deveni tot mai scumpă, mai cu seamă că va urma și liberalizarea prețurilor la energie, din vara acestui an. Vom avea creșteri semnificative de prețuri tot anul, mai cu seamă că, din Occident, s-ar putea să vină un nou val de inflație”, spune Negrescu.

VIDEO