Prim-vicepreşedintele PSD Victor Negrescu este de părere că, în condiţiile în care disputa dintre liderii politici a „luat mai degrabă o conotaţie personală”, ar fi nevoie ca, pentru ca legile care reprezintă jaloane în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să treacă de votul Parlamentului, nu doar liderii politici să se aşeze la masă pentru a discuta, ci ar fi cazul să se impice şi sindicatele şi patronatele, dar şi alţi reprezentanţi ai partidelor, potrivit News.ro.
Negrescu susține că declarațiile belicoase ale lui Sorin Grindeanu sunt, de fapt, o invitație la dialog
Victor Negrescu susţine că nu percepe „ca pe o ameninţare” declaraţiile preşedintelui PSD Sorin Grindeanu privind faptul că PSD nu va vota unele legi care reprezintă jaloane în PNRR şi care, dacă nu ar fi adoptate, ar face ca România să piardă sute de milioane de euro. Oficialul PSD consideră că acele declaraţii sunt „mai degrabă un apel pentru a discuta în mod real despre respectivele legi, care nu pot fi pur şi simplu trimise către Parlamentui României fără un dialog real”.
„Eu cred că, dincolo de declaraţiile publice, PSD poate găsi o soluţie pentru a aproba o bună parte din respectivele măsuri, dacă va exista acest dialog. Aici, intervenţia Administraţiei Prezidenţiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respevtivele legi. Eu fac apel să depăşim aceste momente şi totuşi să disutăm despre o formulă agreată de toată lumea”, a afirmat Victor Negrescu într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.
Disputele dintre liderii politici au luat o turnură personală
Acesta susţine că, în condiţiile în care disputele dintre liderii politici au „luat mai degrabă o conotaţie personală”, e nevoie ca şi alte persoane în afara acestor lideri să participe la discuţii.
„Avem şi această dispută care a luat mai degrabă o conotaţie personală între liderii formaţiunilor politice şi atunci o formulă pe care aş vedea-o posibilă este o formulă care nu implică doar liderii formaţiunilor pro-occidentale, ci pe lângă aceştia, să avem poate o reprezentare mai mare din partea formaţiunilor politice, dar şi sindicatele, patronatele să vină să atea la aceeaşi masă. Eu cred că trebui să depăşim momentul unui pact strict politic şi să mergem către un pact civil, un pact la nivelul societăţii care permită adoptarea acelor legi într-o formă agreată de societate, că dacă societatea respinge legile, degeaba le aduci pânăla nivelul Parlamentului României, a adăugat Victor Negrescu.
8 comentarii
Victor Negrescu la fel ca toti celalti politicieni care au adus tara in situatia pe care o vedem. Interesele lor, sunt mai presus de cat interesele tarii ! Incerc sa cred ca asta o pot vedea toti romanii !
Lupta cu irealul nu duce nicaieri. Tot la dorinta poporului si la democratie va veti intoarce. Speram sa nu fie prea tarziu.
Altă secătură … ! Același calibru ca al lui Sigfried Vasile . Vine din aceeași zonă cu aceeași destinație .
are si PSD cativa scoliti…
FACE PACT ACTIV PNL + PNL DIN OPOZITIE !
Primul punct al acestei inselatorii trebuie sa fie: fara Bolojan prim ministru. Daca PSD nu ar fi santajat cu dosarul Grindeanu Nordis alta era azi situatia.
de Constitutie ai auzit? Un guvern demis nu poate face legi si nici parlamentul daca minimum de constiinta, moralitate nu poate vota cu ochii inchisi, dar nu-i legal ca Paslaru sau altul demis sa-i trimita legi…vorbeste fara sa gandesti…dar daca puteai gandi nu ajungeai politician…
ar fi bine sa ramai la cititul ziarului Pravda.