Prim-vicepreşedintele PSD Victor Negrescu este de părere că, în condiţiile în care disputa dintre liderii politici a „luat mai degrabă o conotaţie personală”, ar fi nevoie ca, pentru ca legile care reprezintă jaloane în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să treacă de votul Parlamentului, nu doar liderii politici să se aşeze la masă pentru a discuta, ci ar fi cazul să se impice şi sindicatele şi patronatele, dar şi alţi reprezentanţi ai partidelor, potrivit News.ro.

Negrescu susține că declarațiile belicoase ale lui Sorin Grindeanu sunt, de fapt, o invitație la dialog

Victor Negrescu susţine că nu percepe „ca pe o ameninţare” declaraţiile preşedintelui PSD Sorin Grindeanu privind faptul că PSD nu va vota unele legi care reprezintă jaloane în PNRR şi care, dacă nu ar fi adoptate, ar face ca România să piardă sute de milioane de euro. Oficialul PSD consideră că acele declaraţii sunt „mai degrabă un apel pentru a discuta în mod real despre respectivele legi, care nu pot fi pur şi simplu trimise către Parlamentui României fără un dialog real”.

„Eu cred că, dincolo de declaraţiile publice, PSD poate găsi o soluţie pentru a aproba o bună parte din respectivele măsuri, dacă va exista acest dialog. Aici, intervenţia Administraţiei Prezidenţiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respevtivele legi. Eu fac apel să depăşim aceste momente şi totuşi să disutăm despre o formulă agreată de toată lumea”, a afirmat Victor Negrescu într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Disputele dintre liderii politici au luat o turnură personală