VIDEO Bătaie în AUR. „Băi, tu mă faci pe mine borfaș?”

Conform Aktual24, bărbatul ar fi devenit recalcitrant după ce deputatul AUR Dan Tanasă a refuzat să discute cu acesta. Tanasă i-ar fi zis că „nu stau la masă cu borfașii”. Susținătorul din videoclip ar fi membru AUR, conform sursei citate.

Susținătorul s-a aprins și a sărit la gâtul lui Tanasă, în ciuda faptului că era ținut de mai multe persoane. „Băi, tu mă faci pe mine borfaș? Eu mi-am dat viața pentru partidul ăsta”, îi reproșează activistul parlamentarului.

Ulterior, după ce bărbații sunt despărțiți, Dan Tanasă pleacă în pas alert din camera în care s-a întâmplat incidentul.

Atenție, videoclipul conține limbaj licențios.

Bătaie în AUR, Dan Tănasă a luat-o la fugă după ce un membru AUR i-a sărit la gât pic.twitter.com/hMMsLkm2L9 — aktual24.ro (@ak24ro) April 15, 2026

Reacția AUR: E mai veche filmarea

Digi24 a cerut o reacție din interiorul AUR referitor la incident. Reprezentanții au subliniat că incidentul ar fi avut loc acum mai mult timp, în sediul partidului din Harghita.

„Filmarea la care faceți referire nu este una recentă. Ea nu a avut loc în sediul AUR. Nu a fost vorba de o altercație sau bătaie cum scrie în acel video, ci de o încercare de agresiune asupra domnului Dan Tanasă”, a transmis formațiunea.

Dan Tanasă este recunoscut în spațiul public pentru că nu suportă imigranții. Principalul punct al agendei sale de politician ține de a vorbi despre imigranții asiatici din România.

Deputatul AUR a postat în februarie pe Facebook o poză cu mai mulți soldați cu baionetă, care avea atașat mesajul „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin!”.

În comentarii, Tanasă a făcut o referire la valul de reacții negative primite de postare. Acesta a folosit termenul „bananieri” pentru a-i descrie pe critici. Acest termen poate avea o dublă bătaie: poate fi o referință la alegătorii lui Nicușor Dan, despre care suveraniștii spun că „au vrut blugi și banane”, sau o referire la țările mai puțin dezvoltate, cărora li se mai spun și „bananiere” în limbajul popular.

„Aștept în continuare unul mai răsărit dintre bananieri care să mă combată cu argumente. Ceva simplu, orice. Deocamdată văd doar înjurături și spume la gură de la unii care se pretind “educați”. Până atunci las și eu asta aici!”, a scris Tanasă într-un comentariu, la care a atașat o știre despre primele rețele de trafic de droguri cu nepalezi din România.

În comentarii, le răspundea criticilor cu capturi de ecran fie de la știrea aceasta, fie de la o altă știre despre un restaurant care a dat afară muncitorii străini pentru că nu se spălau pe mâini.

Recent, Dan Tanasă a reapărut în atenția publică după ce a avut un derapaj chiar de la tribuna Parlamentului. Tanasă a spus despre USR că „aplaudă cu banane în gură și mână”. Parlamentarul face o referire prin această expresie atât la denumirea acordată de susținătorii lui Călin Georgescu pentru votanții lui Nicușor Dan, cât și la homosexualitate.

„În ceea ce privește cultura, nu pot, când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om deștept i se întoarce stomacul pe dos.

Voi anulați alegeri prezidențiale și ne vorbiți nouă despre libertatea de exprimare, libertate de gândire, libertate de conștiință? Voi, care aplaudați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri? Care aplaudați cu banane în gură și cu banane în mână, aplaudați pumnul în gura Opoziției, voi vorbiți de libertatea de exprimare?”