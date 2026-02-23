Un nou derapaj al liderului AUR care nu suportă imigranții

Deputatul AUR a postat pe Facebook o poză cu mai mulți soldați cu baionetă, care avea atașat mesajul „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin!”.

În comentarii, Tănasă a făcut o referire la valul de reacții negative primite de postare. Acesta a folosit termenul „bananieri” pentru a-i descrie pe critici. Acest termen poate avea o dublă bătaie: poate fi o referință la alegătorii lui Nicușor Dan, despre care suveraniștii spun că „au vrut blugi și banane”, sau o referire la țările mai puțin dezvoltate, cărora li se mai spun și „bananiere” în limbajul popular.

„Aștept în continuare unul mai răsărit dintre bananieri care să mă combată cu argumente. Ceva simplu, orice. Deocamdată văd doar înjurături și spume la gură de la unii care se pretind “educați”. Până atunci las și eu asta aici!”, a scris Tănasă într-un comentariu, la care a atașat o știre despre primele rețele de trafic de droguri cu nepalezi din România.

În comentarii, le răspundea criticilor cu capturi de ecran fie de la știrea aceasta, fie de la o altă știre despre un restaurant care a dat afară muncitorii străini pentru că nu se spălau pe mâini.

Declarațiile lui Tănasă vin din funcția de vicepreședinte al partidului preferat al diasporei românești, AUR. Reamintim că imigranții români în alte state reprezintă cea mai mare diaspora din lume a unei țări care nu se află în război, însumând în jur de 5 milioane de oameni.

Tănasă, coleg de partid cu un imigrant

Tănasă a avut în trecut mai multe remarci de acest tip. De altfel, agenda sa puternic împotriva imigrației l-a adus de mai multe ori în conflict direct cu colegul de Parlament și partid, Mohammad Murad.

Deputatul AUR Dan Tănasă a lansat în trecut apeluri către susținători, cărora le cerea să refuze comanda dacă nu este livrată de un român. Atunci Murad l-a contrat vehement pe colegul său de partid.

„Este o prostie. I-am și atras atenția colegului meu anterior, într-o discuție, că este o gândire total depășită. I-am dat mii de exemple. Dacă luăm așa, Statele Unite sunt formate din foarte multe naționalități. China are acum peste un milion de lucrători aduși din India. În Dubai, sunt sute de mii de europeni. Populația Dubaiului este de 6 milioane, dintre care 4 milioane sunt străini. În 2025 să mai spunem că nu apelăm la unul sau la altul?”, a declarat Mohammad Murad pentru Libertatea.

Ceartă cu un coleg în Parlament

Într-un discurs din Parlament în 2025, Tănasă a spus că România nu ar trebui să accepte niciun imigrant, conform dobrogealive.ro.

„Ni se rupe sufletul de cei care au de suferit, dar noi am jurat credință patriei noastre, România. N-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților!”

Atunci, Murad i-a dat o replică tăioasă lui Tănasă. Murad este un afacerist de succes, dar acesta a venit în România pentru a studia medicina, el fiind originar din Liban.

„Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici arabi în spitalele românești”, a afirmat Murad.