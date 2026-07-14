Schimbarea de plan vine după ce în urmă cu o zi Trump a propus perceperea unei taxe de 20% pentru paza căii navigabile, un fel de taxă de protecție plătită SUA.

„Pe baza unor conversații extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% a Statelor Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diversele state din Golf le vor încheia cu Statele Unite”, a declarat el într-o postare făcută pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Trump nu a menționat niciun angajament din partea statelor din Golf, spunând că „investițiile vor fi MASIVE, dar, în același timp, extraordinar de bune pentru ele și pentru viitorul lor”.

Donald Trump, înfruntat de ONU

La scurt timp după ce Donald Trump a făcut luni propunerea unei taxe de 20%, agenția ONU pentru transport maritim a declarat că se opune taxelor pentru navele care trec pe căile navigabile maritime, dar a adăugat că va aștepta mai multe detalii despre ce are în minte Trump.

În postarea de marți, Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz este deschisă întregului trafic maritim, cu excepția Iranului.

„Prin urmare, vom avea o blocadă COMPLETĂ, dar numai asupra navelor care vin în și dinspre porturile iraniene sau care transportă orice are legătură cu marfa iraniană”, a spus el, citat de Reuters.

Luni – gardian, marți – negociator

Președintele Donald Trump a declarat luni că SUA vor impune taxe în Strâmtoarea Hormuz „la o rată de 20% pentru toate mărfurile transportate”, după ce a declarat America „gardianul” principalei rute de transport petrolier.

El a spus că SUA vor reimpune blocada porturilor iraniene din apropierea strâmtorii, epicentrul războiului SUA cu Teheranul, care se intensifică rapid. Chiar Comandamentul Central al SUA a anunțat că blocada va fi reluată marți.

„Îi atacăm în seara asta și le scoatem la iveală toate capacitățile pentru orice are legătură cu strâmtoarea”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă luni după-amiază. „Și cred că, în cele din urmă, vom ajunge să controlăm totul.”

Iranul n-are voie, SUA da

SUA au respins propriile planuri ale Iranului de a percepe taxe navelor care trec prin strâmtoare, lucru considerat ilegal în conformitate cu dreptul internațional de către experți maritimi, autorități de reglementare și chiar înalți oficiali ai administrației Trump.

Însă, în loc să solicite revenirea strâmtorii la statutul său de dinainte de război, de cale navigabilă internațională fără taxă, postarea lui Trump de luni afirmă că navele comerciale care încearcă tranzitul trebuie acum să plătească SUA pentru protecție.

După anunțul lui Trump, prețurile petrolului au crescut, iar indicii bursieri au scăzut.

Strâmtoarea, care a reprezentat 20% din comerțul mondial cu petrol înainte de a fi blocată la începutul războiului la sfârșitul lunii februarie, „este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran”, a scris Trump în postare.

Toate țările, în afară de Iran, „vor avea o utilizare corectă și liberă a strâmtorii”, a scris Trump.

Afirmația a venit pe fondul unor noi schimburi de replici între SUA și Iran, care au îngrădit și mai mult perspectiva unui acord de pace, încetinind din nou traficul de petroliere în strâmtoare la o scădere semnificativă.

„SUA vor fi, de acum înainte, cunoscute drept «GARDIANUL STÂMTORII ORMUZ»”, a afirmat el. „Dar, ca atare și ca o chestiune de ECHITATE, va fi rambursată, în valoare de 20% pentru toate încărcăturile transportate, pentru toate costurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea acestei zone foarte volatile a lumii.”

„Procesul și formarea vor începe imediat”, a adăugat el.