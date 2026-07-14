Puține țări au influențat imaginarul politic și cultural românesc atât de profund precum Franța. În secolul al XIX-lea, când Principatele Române încercau să se desprindă de vechile structuri și să intre în modernitate, Parisul a devenit nu doar o capitală admirată, ci un reper geopolitic. Acolo au studiat tinerii boieri și intelectuali care s-au întors acasă cu idei despre libertate, cetățenie, presă, educație și stat național. Revoluționarii de la 1848 au vorbit, în mare măsură, limbajul politic al Franței, dar l-au adaptat realităților locale.

Influența franceză nu a însemnat simplă imitație. România a folosit modelul francez ca pe un instrument de construcție. Codurile juridice, instituțiile administrative, sistemul de învățământ și chiar stilul vieții urbane au fost remodelate sub această inspirație. Limba franceză a devenit, pentru elite, o a doua limbă, iar cultura franceză a deschis drumul către Europa occidentală. În același timp, această apropiere a ajutat românii să-și formuleze mai clar propria identitate latină, într-o regiune dominată de imperii și de influențe rivale.

Franța nu ne-a oferit o identitate gata făcută. Ne-a oferit vocabularul prin care am început să o construim.

Sprijinul politic care a schimbat destinul

Rolul Franței a fost decisiv și în momentele în care proiectul românesc avea nevoie de recunoaștere internațională. În timpul lui Napoleon al III-lea, diplomația franceză a susținut unirea Moldovei cu Țara Românească. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în ambele principate, în 1859, a fost un act de inteligență politică românească, dar contextul extern favorabil a contat enorm. Fără sprijinul marilor puteri, iar dintre acestea Franța a fost una dintre cele mai favorabile, Unirea ar fi fost mult mai greu de consolidat.

Legătura a devenit și mai vizibilă în Primul Război Mondial. Misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot a contribuit la reorganizarea armatei române după înfrângerile din 1916. Dincolo de ajutorul tehnic, prezența franceză a transmis un mesaj moral, mai exact faptul că România nu era singură. După război, Franța a sprijinit noua arhitectură europeană și a fost un partener important pentru România Mare.

Totuși, istoria nu trebuie transformată într-o legendă confortabilă. Relația româno-franceză a avut și momente de distanță, calcule reci și interese divergente. Tocmai de aceea, merită privită matur. Nu ca o poveste sentimentală, ci ca o alianță de idei și interese care a funcționat atunci când ambele părți au văzut un câștig comun.

Moștenirea franceză, între memorie și viitor

Importanța Franței nu aparține doar manualelor. Ea se vede în instituții, în vocabularul politic, în arhitectura orașelor, în literatura română și în felul în care România s-a raportat la Europa. De la pașoptiști până la marii scriitori și artiști români formați la Paris, contactul cu Franța a fost o formă de deschidere intelectuală.

Astăzi, când România este membră a Uniunii Europene și a NATO, relația cu Franța are un alt cadru, dar aceeași miză. Vorbim de securitate, modernizare și apartenență europeană. Franța rămâne un partener strategic, însă adevărata lecție a trecutului nu este să așteptăm modele din exterior. Este să folosim alianțele pentru a ne întări instituțiile și cultura democratică.

România a crescut privind spre Franța, dar momentele ei cele mai bune au apărut atunci când a transformat admirația în inițiativă. De aceea, influența franceză trebuie înțeleasă nu ca o datorie de recunoștință fără sfârșit, ci ca o responsabilitate. Am primit idei, sprijin și deschidere. Rămâne ca noi să dovedim că știm să le continuăm printr-un stat mai educat, mai sigur și mai european, în fiecare generație.