(VIDEO) Călin Georgescu, interviu pentru un influencer american: „A fost o lovitură de stat”

Călin Georgescu a acordat un interviu influencerului american Jackson Hinkle, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Trump. Georgescu a vorbit despre schimbări care au loc în întreaga lume, subliniind că nu doar România, ci și alte națiuni, se află într-un proces de resetare.

O parte din declarațiile lui Georgescu au fost redate de Realitatea Plus.

„Mulțumesc, Jackson! Pentru că m-ai invitat și pentru introducerea pe care mi-ai făcut-o. Într-adevăr este o mare încărcătură spirituală, este o luptă între Divinitate și Diavol. Este cât se poate de clar, fără niciun dubiu! Noi, românii, îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim patria. Punct! Desigur, acești indivizi nu pot înțelege pentru că ei nu îl iubesc pe Dumnezeu, ei nu iubesc țara noastră și desigur că sunt contra mea!

Da, eu sunt total împotriva sistemului oligarhic, anti mișcarea “woke”, anti LGBT. Acesta este punctul meu de vedere și eu sunt alături de popor, pentru popor și doar pentru români! Dar ce nu înțeleg ei este că schimbarea a început, este un val de mare resetare peste tot, nu numai în România. Ați văzut ce se întâmplă în Africa, în Asia, în SUA, chiar și în Europa- în Germania, în Franța- peste tot.

Și nu înțeleg acești indivizi oligarhi că s-a încheiat epoca lor! Iar noi vrem să fim liberi așa cum ne-a lăsat Dumnezeu din prima secundă!”, a spus Călin Georgescu.

În cadrul interviului, Georgescu a afirmat că în România că a fost vorba despre o lovitură de stat.

„Noi avem eroi precum Kennedy, el a susținut cauza libertății, Thomas Jefferson, Lincoln. Oligarhii nu înțeleg că aceștia au făcut istoria, noi vrem să continuăm aceste valori precum creștinismul, umanitate. Noi suntem cu Dumnezeu și noi vrem să rămânem cu el, nimeni nu îl poate înlocui! Chiar dacă au milioane sau miliarde nu îl pot înlocui pe Dumnezeu.

Au fost 14 candidați, ceea ce este foarte bine, unul dintre ei am fost eu, în calitate de independent, am pornit cu buget 0 și până la final așa am mers. Partidul meu a fost poporul român, acesta a fost punctul meu de start, iar prioritatea mea de campanie a fost lupta pentru clasa muncitoare, pentru familii, pentru resursele naționale. Sunt pentru România și am pus România pe primul loc! Am început campania, am strâns semnăturile, aproape 200 de mii de semnături de care am avut nevoie, dar desigur că sistemul nu a crezut în cineva care în toate scenariile, variantele, avea sub 1 la sută. Nu am reacționat, mi-am dus mai departe campania! Principalele televiziuni m-au blocat, am avut interzis, am fost la televiziunea națională și pe rețelele de socializare. A început turul 1 și a venit șocul pentru că am fost pe primul loc!

Într-o zi de vineri, cu două zile înainte de votul din România, dar când diaspora deja începuse votarea în Europa, în Noua Zeelandă, în Australia. Nu îmi amintesc exact ziua, cred că era 6 decembrie. Deci votarea a început și la amiază au oprit-o. Curtea Constituțională a invocat, cam ceea ce se întâmplă acum în toată lumea, o vină a Rusiei. Deci a constatat că Rusia îl susține pe Călin Georgescu, așa că s-a oprit votul și au anulat alegerile.

Ceea ce s-a întâmplat a fost o lovitură de stat în România, pe 6 decembrie. Nu am avut parte de reacții din SUA pe aceasta temă, deși această lovitură de stat a fost dovedită de mulți jurnaliști din întreaga lume. Este mai mult decât evident ceea ce s-a întâmplat: au distrus democrația, au anulat constituția, au anulat libertatea și nu a reacționat nimeni! Valul de schimbare se poate transforma într-un tsunami foarte curând!”, a declarat Georgescu.

VIDEO

