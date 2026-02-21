VIDEO Cum ar vota românul Hunor la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova

Liderul UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, cum ar vota în cazul în care s-ar organiza un referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova.

„E o întrebare la care nu pot să dai un răspuns, sau cel puțin eu nu vreau să vă dau un răspuns – DA sau NU – din următoarele motive: eu cred că viitorul comun este în interiorul Uniunii Europene și trebuie să dăm tot ce se poate da din partea Românei pentru a grăbi integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, inclusiv ruperea de Ucraina, fiindcă ei, dacă sunt în tandem, este în defavoarea Moldovei. E nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova. Din acest punct de vedere, cuplarea Republicii Moldovea de Ucraina nu este în favoarea Moldovei”, a spus Kelemen Hunor, la Prima TV.

Președintele UDMR este de părere că Republica Moldova nu este dispusă să renunțe la statalitate ca să devină „două județe la periferia României”.

„Pe de altă parte, dacă tu vrei o unire, înseamnă că renunți la acordurile – care poate că nu au fost bune. Asta înseamnă o politică revizionistă și asta ar avea consecințe relativ grave. Deci eu nu aș ajunge la referendum. Aș căuta mai degrabă – și sentimental înțeleg majoritatea românească care dorește unirea – în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune și o normalitate. După care, dacă vrei unire, trebuie să discuți și despre forma statală cu care mergi mai departe, fiindcă nu cred că Moldova renunță la statalitate ca să fie două județe la periferia României, de unde să vină iarăși în București să ceară voie unde să construiască un pod”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor pledează pentru o integrare rapidă a Republicii Moldova în UE, un obiectiv care ar putea fi atins mai repede decât unirea.

„Deci lucrurile sunt mai complicate. Nu aș vrea să merg acolo să spun da sau nu, doar spun un singur lucru: mai bine ne concentrăm cum reușim să ajutăm pe cei din Republica Moldova să vină mult mai repede alături de noi, de România în Uniunea Europene. Conexiunile, legăturile cu Republica Moldova în acest moment oricum sunt vitale energetic și multe, multe alte chestiuni. Deci acolo ar trebui să ne uităm cum putem să-i ajutăm să meargă mai repede, fiind o țară relativ mică, să meargă mai repede unirea”, a conchis Hunor.

Președintele UDMR a mai fost întrebat dacă o vede pe Maia Sandu în politica românească după finalul mandatului prezidențial de la Chișinău.

„Nu, nu cred. E o persoană foarte ok, dar nu văd, nu cred. Nu prea funcționează așa. S-ar putea să fie o surpriză în România la un vot, de exemplu. Eu nici nu cred că Maia Sandu are astfel de ambiții”, a punctat Kelemen Hunor.