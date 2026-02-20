Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA. Cine a făcut lobby puternic pentru România

Dincolo de consilierii prezidențiali și de oficialii din Ministerul Afacerilor Externe, diplomația israeliană a făcut lobby puternic pentru prezența președintelui Nicușor Dan în SUA. Un actor principal a fost chiar ministrul de Externe al Cabinetului Netanyahu, susțin surse diplomatice pentru Cotidianul. Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, are relații foarte strânse atât cu Marco Rubio, ministrul de Externe al SUA, cât și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump și, totodată, unul dintre consilierii săi. De asemenea, Guvernul Netanyahu are o colaborare strânsă cu Administrația Prezidențială din România și cu Executivul condus de Ilie Bolojan.

Actuala putere de la București a fost prezentată în SUA ca fiind în relații diplomatice foarte bune atât cu Israel, cât și cu Palestina, stat recunoscut oficial de România. ”Este important să menţionăm că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Aşadar, puteţi conta pe noi”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în finalul discursului susținut la Washington. România tratează deja copii aduși din Fâșia Gaza, victime ale războiului.

Tot ministrul de Externe al Israelului a pus umărul la întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Marco Rubio, șeful diplomației americane, susțin sursele citate. În acest moment, Ministerul de Externe de la București și partea americană lucrează la detaliile unei vizite pe care Marco Rubio o va avea la București în următoarea perioadă.

De asemenea, președintele Nicușor Dan va merge într-o vizită oficială la Casa Albă în perioada mai-iunie, potrivit calendarului de lucru agreat de cele doua părți, au explicat surse diplomatice pentru Cotidianul. ”Această pregătire a vizitei se face pe dosare tehnice la care lucrează ambasadele, consilierii, miniştrii şi toţi ceilalţi. Faptul că am participat la această întâlnire a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană şi în mod simbolic contribuie la acea vizită”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, la finalul întrevederii cu oficialii americani.

Cotidianul a fost prezent la Washington pentru a acoperi vizita președintelui Nicușor Dan. În cadrul conferinței de presă, șeful statului a fost întrebat de jurnalista Elena Crângașu de ce nu a participat la reuniunile liderilor europeni de la Davos sau Munchen, dar a preferat să meargă la Consiliul de Pace organizat de Donald Trump, în răspăr cu cele mai puternice state din UE.

Cotidianul: Nu ați mers la Davos sau Munchen. De ce ați ales să veniți aici?

Nicușor Dan: Faptul că nu am mers anul acesta nici la Davos sau la Munchen, nu înseamnă că nu vom merge peste un an-doi când vom avea niște discuții, niște proiecte sau niște mesaje de transmis. De ce am venit aici? Am venit aici pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate în condițiile în care în lumea actuală toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii.