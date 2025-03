(VIDEO) Erau la piscină când a început cutremurul

Oameni surprinși de cutremur în piscina dintr-un zgârie-nori, în Bangkok.

O cameră de supraveghere a surprins momentele de groază. Pe imagini se poate vedea cum apa începe să se agite violent, lovind cu forță marginile bazinului.

CCTV footage from the recent earthquake in Bangkok, Thailand at rooftop pool. pic.twitter.com/AuCQyEmQyn

De asemenea, un pod care lega doi zgârie-nori din Bangkok s-a rupt în timpul cutremurului.

The stunning oscillation of the skyscrapers at Park Origin Thonglor complex in Bangkok, during today’s earthquake with its epicenter in Myanmar.pic.twitter.com/4GrjoqQokO

— Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025