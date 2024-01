(VIDEO) Explozii în Iran: Peste 70 de morți

Peste 70 de oameni au murit în explozii lângă mormântul comandantului Gărzilor iraniene Qassem Soleimani, în timpul unei ceremonii.

Presa de stat iraniană a raportat două explozii în orașul Kerman, unde este înmormântat fostul comandant al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

„Exploziile au fost provocate de atacuri teroriste”, a declarat un oficial local din provincia Kerman, citat de presa de stat.

Babak Yektaparast, un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din Iran, a declarat ulterior că 73 de persoane au fost ucise și 170 rănite.

Qassem Soleimani era văzut ca fiind cea mai puternică figură din Iran după liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

În calitate de comandant al brațului de operațiuni de peste mări al Gardienilor Revoluției, Forța Quds, el a fost un arhitect al politicii iraniene în întreaga regiune.

A fost responsabil de misiunile clandestine ale Forței Quds și de furnizarea de îndrumare, finanțare, arme, informații și sprijin logistic pentru guvernele și grupurile armate aliate, inclusiv Hamas și Hezbollah.

Președintele american de atunci, Donald Trump, care a ordonat asasinarea din 2020, l-a descris pe Soleimani drept „teroristul numărul unu oriunde în lume”.

#BREAKING At least 20 Iranian people have been killed and several others injured after two explosions hit areas close to the cemetery where former IRGC-QF Chief Qassem Soleimani is buried, Iran's state TV reported.

— Iran International English (@IranIntl_En) January 3, 2024