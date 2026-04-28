Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns scurt la câteva întrebări din partea jurnaliștilor cât timp aștepta liftul. Grindeanu a comentat demisia senatoarei Victoria Stoiciu din PSD. Totodată, șeful social-democraților a explicat de ce nu și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, deși promisese inițial că va face asta.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost întrebat și cum vede demisia senatoarei Victoria Stoiciu din partid. Acesta a avut un răspuns scurt.

„Mă gândesc că-și dă (n.r. demisia) și din Senat”, a spus șeful PSD.

Ulterior, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce nu și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților. Jurnalistul i-a amintit șefului PSD că a promis că va pleca din fruntea camerei dacă social-democrații decid să se despartă de Bolojan.

„Dar și-a dat Bolojan demisia și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”

„Când o face și Abrudean (n.r. șeful liberal al Senatului)”, a răspuns inițial Grindeanu, care mai apoi și-a nuanțat răspunsul. „Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol care spunea că prim-ministrul își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților, sunt parte a aceluiași protocol.

Că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod. Pare că nu vine vreo demisie dinspre guvern.”

La insistențele jurnalistului pe subiect, Grindeanu a ținut să răspundă cu o ironie.

„Dar și-a dat Bolojan demisia și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”

Pe lângă declarațiile lui Grindeanu anterioare referitoare la demisie, și alți lideri interni ai PSD garantau demisia acestuia.

Olguța Vasilescu a declarat la RTV că „în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”, conform știripesurse.

Aceasta a amintit de spusele președintelui partidului, care nu ține morțis să rămână la cârma Camerei Deputaților.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, subliniază ea.