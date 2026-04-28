VIDEO Grindeanu ține de scaunul de șef al Camerei Deputaților

„Dar și-a dat Bolojan demisia și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”, a încheiat Grindeanu discuția despre demisia de la șefia Camerei.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, față în față; colaj Cotidianul; surse foto: Facebook/gov.ro

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns scurt la câteva întrebări din partea jurnaliștilor cât timp aștepta liftul. Grindeanu a comentat demisia senatoarei Victoria Stoiciu din PSD. Totodată, șeful social-democraților a explicat de ce nu și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, deși promisese inițial că va face asta.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a fost întrebat și cum vede demisia senatoarei Victoria Stoiciu din partid. Acesta a avut un răspuns scurt.

„Mă gândesc că-și dă (n.r. demisia) și din Senat”, a spus șeful PSD.

Ulterior, Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce nu și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților. Jurnalistul i-a amintit șefului PSD că a promis că va pleca din fruntea camerei dacă social-democrații decid să se despartă de Bolojan.

„Dar și-a dat Bolojan demisia și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?”

„Când o face și Abrudean (n.r. șeful liberal al Senatului)”, a răspuns inițial Grindeanu, care mai apoi și-a nuanțat răspunsul. „Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol care spunea că prim-ministrul își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților, sunt parte a aceluiași protocol.

Că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod. Pare că nu vine vreo demisie dinspre guvern.”

La insistențele jurnalistului pe subiect, Grindeanu a ținut să răspundă cu o ironie.

Lia Olguța Vasilescu: Grindeanu va demisiona de la Cameră dacă nu pică Bolojan

Pe lângă declarațiile lui Grindeanu anterioare referitoare la demisie, și alți lideri interni ai PSD garantau demisia acestuia.

Olguța Vasilescu a declarat la RTV că „în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”, conform știripesurse.

Aceasta a amintit de spusele președintelui partidului, care nu ține morțis să rămână la cârma Camerei Deputaților.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, subliniază ea.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro