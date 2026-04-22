Lia Olguța Vasilescu: Grindeanu va demisiona dacă nu pică Bolojan

Olguța Vasilescu a declarat la RTV că „în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”, conform știripesurse.

Aceasta a amintit de spusele președintelui partidului, care nu ține morțis să rămână la cârma Camerei Deputaților.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, subliniază ea.

Luni, la Antena 3 CNN, Lia Olguța Vasilescu a explicat faptul că doar președintele Nicușor Dan poate decide disputa din Coaliție și cine va fi următorul premier.

„Ce să promitem, pielea ursului din pădure?”

„Singurul care în acest moment poate nominaliza un prim-ministru este Nicușor Dan. Noi nu putem promite nimic. Ce să promitem noi, pielea ursului din pădure? Nicușor Dan trebuie să convoace toate partidele parlamentare la Cotroceni și să constate noua majoritate.”

Lia Olguța Vasilescu, prezentă la Antena 3 CNN, a declarat că PSD nu are neapărat nevoie de voturile suveraniștilor pentru a-l răsturna pe Bolojan. Aceasta a amintit declarația UDMR, conform căreia aceștia nu vor face parte dintr-un guvern minoritar.

„Nu cred că Ilie Bolojan își va da demisia. (…) Chiar dacă a tot amenințat în trecut cu asta”, a spus LOV.

„Suntem pregătiți de toate variantele: și de anticipate, și de opoziție. Dar nu va rezista, nu e Tăriceanu, cu performanțe economice, să fie susținut de PSD”, a mai spus Olguța Vasilescu. Primarul Craiovei a dat și exemplul Guvernului Cioloș pentru un guvern susținut de un PSD care nu face parte din Executiv.

Sorin Grindeanu a vorbit la Observator, pentru Antena 1, despre votul împotriva premierului Bolojan.

„E un vot covârșitor. Dă un mandat foarte puternic pentru conducerea PSD, pentru mine, e un vot care ne obligă și de care trebuie să ținem cont. Acum, PSD spune într-o manieră care nu lasă loc de interpretări că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Argumentele sunt multe și au fost prezentate de colegii mei. Aproape 5.000 de social-democrați au votat azi pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Așa cum acum 10 luni am intrat în această coaliție de bună-credință, încercând să aducem plus valoare și proiecte viabile pentru români.”

Întrebat ce urmează, Grindeanu a spus că nu așteaptă minuni de la Nicușor Dan.

„Nu aștept miracole de la Cotroceni. Mă aștept ca urmare a consultărilor, să se degaje o soluție. Dacă Ilie Bolojan înțelege, pierzându-și 45% din susținere, ponderea PSD din Coaliție, se poate rezolva din scurt această criză și se poate păstra protocolul de guvernare și să mergem înainte. Nu vreau să anticipez, după consultări se vor degaja soluții.”