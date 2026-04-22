SURSE Cum arată planurile PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură

Aceleași surse susțin că la ședința de guvern de joi nu vor participa nici miniștrii PSD, dar nici secretarii de stat susținuți de partid. În schimb, înainte de demisie, miniștrii vor delega secretari de stat de la celelalte partide din coaliție să participe la ședința de guvern, astfel încât PSD să nu fie acuzat mai apoi că blochează desfășurarea ședinței.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar și după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere. În caz contrare, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

Înainte de depunerea acesteia, PSD își va retrage toți secretarii de stat și prefecții. „Nu poate să te prindă o moțiune cu oameni în guvern”, susțin surse din PSD. Tot atunci ar urma să își dea demisia și Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Totuși, surse social-democrate spun că un astfel de pas ar urma să aibă loc în momentul în care va fi clar că premierul are o majoritate „cu extremiștii”.

Consultări la Cotroceni

Între timp, PSD, PNL, UDMR, USR și minoritățile naționale trec, pe rând, miercuri, pragul Palatului Cotroceni, pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan variante pentru a depăși situația politică tensionată.

Prima delegație a fost ce a PSD.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu alt prim-ministru.

Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere evident PSD poate să treacă în opoziție nesusținând un guvern minoritar. Astăzi s-a început acest demers binevenit de consultare. O să vedem concluziile la finalul zilei, pe care președintele trebuie să le prezinte”, a declarat președintele PSD în urma discuției cu președintele”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul discuțiilor.

Au urmat liberalii, cu o delegație formată din Ilie Bolojan, prim-vicepreședinții Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc, și secretarul general Dan Motreanu.