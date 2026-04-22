Noi reguli pentru concediile medicale: Legea a trecut de Parlament

Inechitate corectată în Parlament
”Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplatită, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut.
Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament.
Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sănătății şi care au fost introduse de colegii parlamentari:
prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Sunt exceptaţi de la măsura care a intrat în vigoare la 1 februarie
- pacienţii cronici
- pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate
- pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi
- urgenţele medico-chirurgicale
”Pentru mulţi români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani.
Nu e o alegere corectă. Şi nu este un sistem care îşi protejează oamenii.
Mulţumesc comisiilor de sănătate şi de muncă din Parlament şi tuturor colegilor parlamentari care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc şi felicit colegii parlamentari care au preluat excepţiile propuse de Ministerul Sănătății în proiectul de lege PL-X 147/2026”, a mai transmis ministrul.
Concediul medical nu este un beneficiu
Potrivit lui Rogobete, ”concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură”:
”Este o formă de protecţie reală – pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem”.
Proiectul de lege adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor a fost adoptat anterior de către Senat.