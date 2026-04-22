Noi reguli pentru concediile medicale: Legea a trecut de Parlament

Este vorba despre pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale.

De Redactia Cotidianul - redactor
Noi reguli pentru concediile medicale: Legea a trecut de Parlament

Este vorba despre pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi şi urgenţele medico-chirurgicale.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical. ”Pentru mulţi români acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, precizând că acordarea de concediu medical este o formă de protecţie reală.

Inechitate corectată în Parlament

”Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplatită, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut.

Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament.

Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sănătății şi care au fost introduse de colegii parlamentari:

prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Sunt exceptaţi de la măsura care a intrat în vigoare la 1 februarie

  • pacienţii cronici
  • pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate
  • pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi
  • urgenţele medico-chirurgicale

”Pentru mulţi români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani.

Nu e o alegere corectă. Şi nu este un sistem care îşi protejează oamenii.

Mulţumesc comisiilor de sănătate şi de muncă din Parlament şi tuturor colegilor parlamentari care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc şi felicit colegii parlamentari care au preluat excepţiile propuse de Ministerul Sănătății în proiectul de lege PL-X 147/2026”, a mai transmis ministrul.

Concediul medical nu este un beneficiu

Potrivit lui Rogobete, ”concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură”:

”Este o formă de protecţie reală – pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem”.

Proiectul de lege adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor a fost adoptat anterior de către Senat.

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
