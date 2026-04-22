SURSE Vot în unanimitate în PSD pentru retragerea miniștrilor din guvern. Ce urmează

Aceleași surse adaugă faptul că PSD a pus la punct ultimele detalii pentru perioada următoare a crizei politice. Primul pas urmează să fie retragerea miniștrilor din guvern.

Aceleași surse susțin că la ședința de guvern de joi nu vor participa nici miniștrii PSD, dar nici secretarii de stat susținuți de partid. În schimb, înainte de demisie, miniștrii vor delega secretari de stat de la celelalte partide din coaliție să participe la ședința de guvern, astfel încât PSD să nu fie acuzat mai apoi că blochează desfășurarea ședinței.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar și după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere. În caz contrare, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

Înainte de depunerea acesteia, PSD își va retrage toți secretarii de stat și prefecții. „Nu poate să te prindă o moțiune cu oameni în guvern”, susțin surse din PSD. Tot atunci ar urma să își dea demisia și Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Totuși, surse social-democrate spun că un astfel de pas ar urma să aibă loc în momentul în care va fi clar că premierul are o majoritate „cu extremiștii”.