Cine este Radu Moldovan, liderul PSD intrat în vizorul DNA și „mentorul” unui ministru: „E un om minunat”

Radu Moldovan a intrat în politică în 2000, la 32 de ani, când PSD se numea încă Partidul Social Democrat Român (PSDR). La acel moment, formațiunea politică era condusă de Ion Iliescu. Ajunge imediat președinte al PSDR Bistrița-Năsăud, ocazie cu care influența sa începe să crească. În 2007, când președinte al partidului era Mircea Geoană, este numit secretar executiv al PSD.

Până în 2025 a făcut parte din echipa de conducere centrală a partidului, însă nu s-a mai regăsit pe listă odată cu venirea la putere a lui Sorin Grindeanu. Presa a speculat că îndepărtarea sa a venit pe fondul faptului că Radu Moldovan nu l-a susținut pe Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului. Acesta milita, în schimb, pentru o întinerire a partidului.

„PSD are nevoie de un schimb de generații, de un nou suflu, de oameni care au performat. (…) Dacă PSD nu va reveni urgent la popor, la cetățeni, la interesele lor, și se vor lăsa duși într-o marasmă a Bruxelles-ului – nu vreau să spun, să mă ajute Dumnezeu să nu am dreptate -, dar există riscuri mari ca rezultatul negativ înregistrat de PSD la alegerile europarlamentare din 2020, de 21,7%, să fie bătut, pentru că oamenii s-au săturat de păcăleli și de populisme”, spunea Radu Moldovan în preajma congresului la care a fost ales Sorin Grindeanu.

„Lupul” tânăr pe care a pariat Radu Moldovan

Pentru întinerirea partidului, Radu Moldovan miza pe Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei. Cei doi au o relației extrem de apropiată, iar Radu Moldovan ar fi încercat chiar să îl propulseze pe Bogdan Ivan chiar în fruntea partidului. Nu a reușit, însă Bogdan Ivan a obținut o funcție în forul de conducere al partidului, cea de prim-vicepreședinte. Semn că Radu Moldovan nu și-a pierdut total din influență.

„Acum mai mult de 10 ani, l-am ales pe Bogdan Ivan să-mi fie consilier, pentru că era un tânăr care ieșea în evidență prin implicare, fiind harnic, mereu dispus să asculte și să ajute. (…) Azi, Bogdan a fost ales să facă parte din Guvernul României, ca Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Azi este despre ceea ce eu repet mereu: «Orice faci, oricât de sus ești, să faci totul pentru cei ce și-au pus încrederea-n tine. Știu că așa vei face. Te cunosc», a transmis Radu Moldovan în momentul în care Bogdan Ivan a devenit pentru prima dată ministru.

„E un om apropiat și mentorul meu”

La rândul său, Bogdan Ivan nu s-a dezis de „mentorul” său, așa cum l-a numit după ce Radu Moldovan a intrat în vizorul DNA. Ba chiar l-a lăudat.

„Plecăm de la prezumția de nevinovăție. E un om apropiat și mentorul meu. Sunt convins ca a făcut foarte multe lucruri bune pentru județul Bistrița, așa că haideți să lăsăm justiția să-și facă treaba. Vorbim despre lucruri nedovedite, să lăsăm procurorii să-și facă treaba.

Domnul Moldovan e un om minunat, care a făcut foarte multe lucruri pentru județul Bistrița. Să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, a spus Bogdan Ivan, miercuri.

Radu Moldovan și negocierile din spatele cortinei ale PSD

Faptul că influența șefului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nu s-a diluat total în timp, s-a văzut și într-un episod de la începutul anului. Este vorba despre un moment care arată că Radu Moldovan a rămas conectat la decizii și jocul de culise al PSD.

Radu Moldovan a organizat în luna ianuarie o întâlnire de taină în Ardeal, la care au participat doar 10 lideri social-democrați, cu scopul de a stabili strategia partidului pentru împărțirea serviciilor secrete, susțineau surse politice pentru Cotidianul la acel moment.

Delegația PSD care s-a deplasat în Ardeal a fost formată din Sorin Grindeanu (președinte), Claudiu Manda (secretar general), Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Marius Oprescu, Corneliu Ștefan (prim-vicepreședinți), vicepremierul Marian Neacșu și eurodeputatul Vasile Dîncu. Formatul restrâns a trezit și critici în partid. Aflând vestea ”pe surse”, unii lideri de filiale au început să întrebe ”de ce nu s-au calificat” pentru reuniunea de la Bistrița.

„Faptul că se formulează chiar și o acuzație nu este niciodată sinonim cu un verdict”

În partid, însă, a apărut un nou pol de putere odată cu congresul din 2025: familia Manda-Vasilescu din Craiova. Soții Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au devenit, peste noapte, două voci extrem de importante ale PSD, dar și doi dintre strategii partidului, potrivit unor surse politice.

Ba chiar au reușit să își impună un om în guvern la formarea coaliției de anul trecut. Este vorba despre Radu Marinescu, ministrul Justiției, un apropiat al Liei Olguța Vasilescu. Acesta a apărat-o pe soția lui Claudiu Manda în calitate de avocat. Lia Olguța Vasilescu se afla în arest pentru acuzații de corupție.

Radu Marinescu a fost și avocatul lui Claudiu Manda într-un proces de corupției de la Curtea Supremă. Lia Olguța Vasilescu a fost achitată definitiv, în timp ce soțul său a scăpat de acuzații prin prescripție.

Astăzi, ministrul Justiției s-a ferit să dea verdicte și a vorbit despre cazul lui Radu Moldovan, colegul său de partid, la modul teoretic.

„De-a lungul timpului, foarte mulți politicieni din tot spectrul political au avut întâlniri cu justiția. Justiția să-și facă datoria și adevărul se stabilește pe bază de probe la capătul unui proces. Eu nu discut în cercuri restrânse chestiuni care fac obiectul actului de justiție.

Justiția se desfășoară într-o societate democratică, în mod imparțial, apolitic, independent. Repet, pe bază de probe. Faptul că există o investigație, faptul că se formulează chiar și o acuzație nu este niciodată sinonim cu un verdict. Verdictul înseamnă o hotărâre judecătorească definitivă. Aceasta spune cine este vinovat sau cine nu este vinovat pentru anumite fapte”, a spus Radu Marinescu.

Studii la 40 de ani

Revenind la Radu Moldovan, studiile sale ies în evidență prin faptul că au fost finalizate la o vârstă destul de înaintată. În plus, coincide cu momentul în care funcțiile politice importante au început să apară în CV.

În 2003, la 35 de ani, obține o licență la Facultatea de Management a universității private „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. În 2004, termină și un master în management politic la Școala de Studii Academice „Ovidiu Șincai” București.

Radu Moldovan notează în biografia să că a finalizat și Colegiul Național de Apărare din cadrul Universității de Apărare „Carol I” București în 2006. Avea 38 de ani. Era deja de cinci ani membru în Consiliul Național PSD. Ocupa și funcția de vicepreședinte PSD Bistrița-Năsăud.

Un an mai târziu, finalizează și Colegiul Superior de Securitate Națională din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Vitează”. La aceeși instituție, în 2009, la 41 de ani, obține și o diplomă de master educațional în cultura de securitate națională.