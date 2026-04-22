„Organizația județeană PSD Bistrița-Năsăud își exprimă susținerea față de domnul Emil Radu Moldovan și apreciază implicarea, munca și proiectele transformate în fapte!”, a transmis PSD Bistrița-Năsăud.

Aceștia au anunțat că Moldovan a demisionat din fruntea filialei județene a partidului.

„În urma situației apărute, acesta a decis să își dea demisia din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița-Năsăud, pentru a evita orice neclarități sau efecte asupra activității organizației.”

Funcția de președinte interimar a fost preluată de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, care a fost propulsat în politica mare de Radu Moldovan.

„Pentru ca lucrurile să meargă mai departe fără întreruperi, în ședința de urgență de astăzi a CPJ PSD Bistriţa-Năsăud s-a decis ca funcția de președinte interimar să fie preluată de domnul Bogdan Gruia Ivan.”

Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița- Năsăud și unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD, este în centrul unei anchete DNA referitoare la fapte de corupție. Loial PSD încă de la intrarea sa în politică, Radu Moldovan a fost și un lider incomod în anumite momente, având poziții diferite față de conducerea centrală a partidului. În spațiul public a fost portretizat de-a lungul timpului ca un adevărat baron local, o voce importantă în interiorul partidului și polul de putere social-democrată din centrul țării.

Pentru întinerirea partidului, Radu Moldovan miza pe Bogdan Ivan, actualul ministru al Energiei. Cei doi au o relației extrem de apropiată, iar Radu Moldovan ar fi încercat chiar să îl propulseze pe Bogdan Ivan chiar în fruntea partidului. Nu a reușit, însă Bogdan Ivan a obținut o funcție în forul de conducere al partidului, cea de prim-vicepreședinte. Semn că Radu Moldovan nu și-a pierdut total din influență.

„Acum mai mult de 10 ani, l-am ales pe Bogdan Ivan să-mi fie consilier, pentru că era un tânăr care ieșea în evidență prin implicare, fiind harnic, mereu dispus să asculte și să ajute. (…) Azi, Bogdan a fost ales să facă parte din Guvernul României, ca Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Azi este despre ceea ce eu repet mereu: «Orice faci, oricât de sus ești, să faci totul pentru cei ce și-au pus încrederea-n tine. Știu că așa vei face. Te cunosc», a transmis Radu Moldovan în momentul în care Bogdan Ivan a devenit pentru prima dată ministru.

„E un om apropiat și mentorul meu”

La rândul său, Bogdan Ivan nu s-a dezis de „mentorul” său, așa cum l-a numit după ce Radu Moldovan a intrat în vizorul DNA. Ba chiar l-a lăudat.

„Plecăm de la prezumția de nevinovăție. E un om apropiat și mentorul meu. Sunt convins ca a făcut foarte multe lucruri bune pentru județul Bistrița, așa că haideți să lăsăm justiția să-și facă treaba. Vorbim despre lucruri nedovedite, să lăsăm procurorii să-și facă treaba.

Domnul Moldovan e un om minunat, care a făcut foarte multe lucruri pentru județul Bistrița. Să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, a spus Bogdan Ivan, miercuri.