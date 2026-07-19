VIDEO Grup infracțional dedicat furtului și vânzării de mașini de lux, vizat de acțiuni ale autorităților române și spaniole

Un presupus grup infracțional care ar fi furat vehicule de lux din vestul Europei, ca mai apoi să le aducă în România pentru a le vinde, a fost ținta unor acțiuni ale autorităților române și spaniole. Conform unui comunicat al poliției spaniole, „cooperarea internațională și schimbul permanent de informații au permis reconstituirea traseului urmat de vehiculele furate până în România”.

Au fost arestate 28 de persoane, suspectate de apartenență la un grup infracțional, furt de vehicule și falsificarea de documente, conform autorităților spaniole. În România au fost efectuate 30 de percheziții domiciliare. În cadrul acestora au fost confiscate 15 vehicule evaluate la aproximativ 900.000 de euro. Mașinile urmau să fie vândute unor cumpărători de bună-credință.

Mașinile ar fi fost furate în vestul Europei, ca mai apoi să fie aduse în România pentru a fi vândute.

Cum ar funcționa rețeaua

„Ancheta a început după o primă fază desfășurată în luna decembrie a anului 2025, când au fost arestate patru persoane și au fost confiscate două vehicule. De atunci, agenții au continuat cercetările cu privire la această rețea, detectând o activitate continuă legată de furtul de vehicule de lux în diferite țări ale Uniunii Europene. Presupușii membri ai organizației le transportau ulterior în România, unde erau pregătite pentru a le facilita vânzarea ulterioară.

Vehiculele ajungeau în mâinile unor cumpărători care, în numeroase cazuri, nu cunoșteau proveniența lor ilicită, în timp ce organizația obținea profituri financiare substanțiale datorită cererii mari existente pe piață”, se arată în comunicatul autorităților spaniole.

Ce s-a confiscat

Autortitățile din Spania explică și ce a fost confiscat în urma perchezițiilor domiciliare realizate pe teritoriul României.

„Odată identificați membrii acestei rețele criminale, au fost efectuate 30 de percheziții în municipiul București și în diferite județe din România, unde au fost confiscate 15 vehicule de lux, a căror valoare totală pe piață ar fi în jur de 900.000 de euro.

Printre mașinile confiscate se numără modele de lux aparținând unor mărci cu prestigiu internațional recunoscut, care sunt la mare căutare de către organizațiile criminale dedicate acestui tip de infracțiuni, din cauza valorii lor economice ridicate și a cererii mari de pe piața neagră.

De asemenea, agenții au ridicat aproximativ o sută de chei de mașină, 57.000 de euro, documente legate de operațiuni de vânzare-cumpărare și diverse materiale asociate activităților presupus infracționale.”

Cooperarea internațională

Poliția spaniolă a explicat importanța cooperării între instituțiile de profil din Europa.

„Cooperarea internațională cu Atașatul de Afaceri Interne al Spaniei în România a permis avansarea în identificarea presupușilor responsabili ai rețelei și localizarea membrilor acesteia în diferite zone din România.

Încă de la începutul anchetei, schimbul permanent de informații a permis reconstituirea traseului pe care îl urmau vehiculele furate din diferite țări ale Uniunii Europene până în România. În prezent, ancheta rămâne deschisă și nu sunt excluse noi arestări sau confiscări de alte vehicule implicate în această activitate infracțională.”