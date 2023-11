(VIDEO) Imagini cu vulcanul Etna dezlănțuit

Cel mai activ vulcan din Europa, Etna, a erupt din nou vineri seară. Jeturi de lavă incandescentă au iluminat cerul nocturn în proximitatea oraşului Catania de pe insula italiană Sicilia, informează BBC.

Şuvoaie de lavă fierbinte au coborât pe panta sud-estică a vulcanului italian.

Etna este cel mai înalt vulcan din Europa şi se află într-o stare constantă de activitate începând din anul 2013.

A fost emisă o alertă în ceea ce priveşte cursele aeriene, însă Aeroportul Internaţional Vincenzo Bellini din Catania nu este afectat de această activitate vulcanică, potrivit agenţiei italiene de presă Ansa.

Italy’s Mount Etna volcano, the tallest and most active volcano in Europe, erupted late on Friday, spewing lava into the night sky. https://t.co/wvyCNaVViL pic.twitter.com/zTssZarKsS

— ABC News (@ABC) November 25, 2023