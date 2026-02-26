VIDEO Reformă pe sprânceană la Senat. Cei trei adjuncți, care ar trebui să fie doi, au rămas pe funcție

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat după ședința Biroului Permanent al Senatului de luni, întrebat de Cotidianul, că situația ar urma să fie rezolvată săptămâna viitoare.

„Am discutat astăzi despre mai multe modificări ale Regulamentului, inclusiv punerea în acord a Regulamentului cu deciziile luate anterior. Acest lucru se va rezolva, cred eu, săptămâna viitoare. Vor fi mai multe modificări regulamentare, inclusiv acesta”, a precizat Mircea Abrudean.

„Dacă nu se înțeleg, vom ajunge în plenul Senatului”

Cei trei secretari generali adjuncți aflați în funcție sunt Izabela Chencian, Arany Vikarius și Mihaela Cătălina Bădoiu. Toate trei au susținere politică. Izabela Chencian a fost propusă de PSD, Arany Vikarius de UDMR, iar Mihaela Cătălina Bădoiu de USR.

Amintim că surse din Senat au precizat pentru Cotidianul că motivul pentru care sunt în continuare trei secretari generali adjuncți este reprezentat de faptul că partidele nu au reușit să se înțeleagă între ele care să renunțe la funcție. Despre acest aspect, Mircea Abrudean spunea în decembrie 2025 că cele trei partide trebuie să ajungă la un compromis.

„Dacă nu se înțeleg, vom ajunge în plenul Senatului să se ia o decizie, pentru că, evident, nu o să putem continua în această formula”, a spus Mircea Abrudean.

„Este corect ca, atunci când legea prevede diferit, să fie respectată legea. Și exact asta este situația”

Cotidianul a stat de vorbă luni cu lideri din Senat ai celor trei partide pentru a afla unde este blocajul. Înainte de ședința Biroului Permanent, senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că situația vine pe fondul unei chestiuni procedurale, în sensul că „pe ordinea de zi a plenului nu s-a ajuns la discuția sau propunerea de revocare a unei dintre persoane”.

„Înțeleg că această problemă va fi remediată acum, în săptămânile viitoare, pe parcursul lunii martie”, a completat senatorul.

Despre informațiile potrivit cărora partidele nu se înțeleg în ceea ce privește cine să renunțe la post, Ștefan Pălărie a precizat că „toate nominalizările pentru structurile de secretar general și secretar general adjunct se fac în cadrul unui vot care trebuie să fie dat în plen. Și atunci, în consecință, da, există o nominalizare politică și un consens politic pentru acele persoane”.

Întrebat dacă faptul că la Senat sunt în continuare trei secretari generali adjuncți cu susținere politică, în loc de doi, este corect față de cei care și-au pierdut posturile, senatorul a declarat că este de părere că „este corect ca, atunci când legea prevede diferit, să fie respectată legea. Și exact asta este situația”.

„A existat posibilitatea pentru funcționari, probabil că la ei vă referiți, funcționarii publici din cadrul Senatului, să articipe la concursuri de ocupare al postului, acolo unde au fost mai mulți funcționari decât noua organigramă dată.

Deci, mi se pare că au fost îndeplinite toate condițiile legale. Cred că au fost făcute și sesizări la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a verificat și a constatat îndepinirea tuturor condițiilor”, a precizat Ștefan Pălărie.

Daniel Zamfir: Secretarul general adjunct nominalizat de USR trebuie să plece

Din partea PSD, Cotidianul a stat de vorbă cu Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați. Deși a trecut un an de la adoptarea planului de reorganizare, acesta s-a arătat surprins de situație și a transmis că secretarul general adjunct propus de USR este cel care trebuie să plece.

„Este și pentru mine o surpriză să constat în Biroul Permanent că, iată, memorandumul pe care l-am adoptat noi în Senat și a fost propus de domnul prim-ministru Borojean, în care trebuia să reducem aparatul propriu doi secretari adjuncti, constat că un secretar general adjunct, cel pe care USR l-a nominalizat în funcție, rămâne în continuare.

Ca atare, această decizie trebuie imediată remediată. Și aș face apel la colegii de la USR să nu mai aibă dublu limbaj. Atunci când e vorba de persoanele pe care ei le susțin, iată, din păcate, se încalcă acest memorandum, care ar fi trebuit să fie încă de câteva luni bune de zile”, a declarat Daniel Zamfir.

Întrebat de ce ar trebui să plece secretarul propus de USR și nu cel propus de PSD, Daniel Zamfir a invocat ponderea parlamentară.

„Partidul Social-Democrat este partidul cu cea mai mare pondere în Parlamentul României. Ca atare, postul de secretar general adjunct evident că revine PSD. Vedem cum stau lucrurile. Important este că în acest moment este o situație inacceptabilă pe care trebuie să o închidem”, a precizat senatorul.

Reorganizarea lui Bolojan a adus o reducere cu 20% a posturilor din Senat

Din partea UDMR am încercat să vorbim cu Turos Lorand, liderul senatorilor UDMR. Acesta a răspuns apelului telefonic, însă a precizat ulterior că nu poate vorbi pentru că s-ar afla într-o ședință.

Amintim că în ianuarie 2025, Ilie Bolojan anunța o restructurare la nivelul Senatului, motivând că actuala organigramă „nu mai asigură funcţiile necesare desfăşurării unei activităti parlamentare eficiente”. Pe 30 mai, Ilie Bolojan anunța că procestul de restructurare a fost finalizat și că numărul de posturi a fost redus de la 796 la 649, ceea ce înseamnă o tăiere cu 20%.

Totodată, pe 1 februarie 2025, Biroul Permanent al Senatului a aprobat un memorandum în care era precizat explicit că printre principalele modificări în structura organizatorică a serviciilor Senatului se află „reducerea numărului de secretari generali adjuncți de la patru la doi”.