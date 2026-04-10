VIDEO Vasile Dîncu, reproș către ministrul susținut de cuplul Olguța-Manda: „Un fel de strâmtoare Ormuz”

Vasile Dîncu se referă la calitatea Ministerului Justiției de avizator obligatoriu al actelor normative din Guvern. Astfel, PSD ar fi putut folosi acest caracter de avizator al MJ pentru a bloca anumite proiecte legislative din Executiv, inclusiv cele impuse de Ilie Bolojan.

„În Guvernul Năstase, țin minte că doamna Stănoiu, fie iertată, își bloca orice inițiativă, pentru că era ministrul Justiției și orice hotărăște Guvernul trece până la ministrul Justiției. Eu nu înțeleg de ce nici noi n-am folosit acest mecanism, pe care îl aveam la dispoziție, în ministerul Justiției. Dacă tot îl avem, ce facem cu el? Adică puteam să ne impunem o parte din… pentru că e o fel de strâmtoare Ormuz în ministerul Justiției. Trece numai ce vrea. Și atunci puteam să negociem un pic”, a spus social-democratul.

El a adăugat că una dintre posibilele slăbiciuni ale PSD este că a impus miniștri tineri în Guvern, care nu au capacitatea de a se impune în fața lui Ilie Bolojan.

„Avem un program politic minimal, că este cu adevărat minimal, cel legat de agenda socială a României, pe care trebuia să-l accepte Bolojan, adică să discute măcar cu ministrii noștri, pentru că e o situație de incomunicare. Probabil că și ne-am pus miniștri tineri în Guvern, care nu se pot impune la domnul Bolojan. Probabil că și un ministru de Justiție, care vine dintr-un oraș de provincie”, a mai spus Vasile Dîncu.

Dîncu: Una din soluții ar fi refacerea coaliției

PSD va face o consultare internă pe 20 aprilie, iar în acest context social-democrații vor cere debarcarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier. O altă variantă ar putea fi și reconfigurarea coaliției, prin înlăturarea USR de la guvernare.

„Probabil că una din soluții ar fi refacerea coaliției pe aritmetica de acum din Parlament. Probabil că aici, în spate, este și un gând în spatele unor discuții de astăzi, de eliminare din spectru politic, din guvern, a USR-ului. E o variantă pe care ați… Noi nu am discutat despre asta”, a adăugat europarlamentarul PSD.

Interviul integral, pe Prima News, vineri, 10 aprilie, ora 18.00.