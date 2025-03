(VIDEO) Zeci de morți într-un incendiu similar celui de la Colectiv

Zeci de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o discotecă din Macedonia de Nord, a informat agenția de presă oficială MIA, citând Ministerul de Interne, relatează AFP.

”Cel puțin 50 de persoane au murit într-o discotecă din orașul Kocani”, în estul Macedoniei de Nord, la circa 100 de kilometri est de capitala Skopje, unde ‘aproximativ 1.500 de persoane au asistat la un concert’, a precizat agenția MIA.

Potrivit agenției de presă, incendiul a izbucnit în clubul de noapte ”Pulse” din acest oraș, cu aproximativ 30.000 de locuitori, în timpul unui concert susținut de DNK, o formație de hip-hop foarte populară în țară.

Publicul venit să asiste la concert, care a început la miezul nopții, era format în mare parte din tineri, potrivit aceleiași surse.

Potrivit site-ului de știri SDK, incendiul a izbucnit în jurul orei locale 03:00 (02:00 GMT).

SDK afirmă că ”mai mult de 100 de tineri au fost răniți”, citând Direcția pentru protecție și salvare și Centrul de gestionare a situațiilor de urgență. Răniții au fost duși la spitale din Kocani și Stip, situat la circa 30 de kilometri sud de Kocani.

Incendiul ar fi izbucnit ca urmare a folosirii unor dispozitive pirotehnice, potrivit mass-media.

