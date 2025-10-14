Viktor Orban, lăudat de Trump în văzul tuturor (video)

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni președintele american Donald Trump, la conferința de pace privind Fâșia Gaza, desfășurată la Sharm El-Sheikh.

„Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu asta cred“, a adăugat Trump. Liderul american a ținut să adauge că-i ține pumnii lui Orban la următoarele alegeri.

Momentul a fost postat de premierul maghiar pe pagina sa de FB.