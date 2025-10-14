Viktor Orban, lăudat de Trump în văzul tuturor (video)

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni președintele american Donald Trump, la conferința de pace privind Fâșia Gaza, desfășurată la Sharm El-Sheikh.
„Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu asta cred“, a adăugat Trump. Liderul american a ținut să adauge că-i ține pumnii lui Orban la următoarele alegeri.
Momentul a fost postat de premierul maghiar pe pagina sa de FB.
Cum naiba să nu se cînte imnul secuilor la Cluj ? În admirația tîmpă a lui Bolo , a lingăului Boc … , și a multor ticăloși .
Suntem invidiosi!
Despre Nicusor inca nu a auzit?
Cand il va lauda Trump si pe Nicusor?! „E nevoie ca de aer” de un semnal.
De la Buc. se fac eforturi cam fara rezultat.
Nebunii,între ei,se cred ”fantastici” ?!
Trump n-a auzit de „Calin, te bulim”, inca !
Trump a facut un alt show pe tipar american pentru cei ai sai de acasa. Dar pentru asta avea nevoie de invitati adecvati. Trump se pricepe la oameni.
Al nostru inca aleargă ca forest gump.nicusor primul ales al tarii inca nu are usa deschisa la usa .el balteste prin moldavia sau pe la tăticul lui macron.sluga sa votat sluga avem.
Maghiarul e asemănător cu basarabenii, oportunist, suge la două țîțe…la fel ar putea să l laude și Putin. E bine că e șef (și) în Ardeal. Bineînțeles că atît Trump cît și Putin știu cu cine au de a face, dar îl mângâie pe cap, că face bine, e omul lor în UE.
(editat)
Iata si explicatia impunitatii lui Orban la UE. UE se subordoneaza NATO, iar NATO e condusa de la Washington. De aceea isi permite sa discute cu Putin, sa ia petrol gaze rusesti, sa critice politicile comunitare, sa faca ce-i trazneste, cata vreme e bufonul regelui.
Romania daca ar incerca 1% din asezarile de-a curmezisul ale lui Orban ar fi pe loc sanctionata.
La cati bani a dat Orban via MOL si OTP,multe milioane de coco, pentru participarea la consiliul tronului lui King Donald I ,e normala aprecierea de ‘fantastic’chiar daca mergea si ‘stiintifico-fantastic’
Trump nu l-a vazut, inca, pe Nimicusor !
Ungurul s-a gudurat pe langa stapan. A primit in schimb aprecierea de ‘fantastic’.Dar este scuzabil cata vreme britanicul si frantuzul au procedat la fel. Au fost insa cativa cu comportament rezervat printre care si Erdogan.