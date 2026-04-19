Virgil Popescu, atac la pesediști: Ați vrut Mintia blocată, iar acum vă lăudați cu ea

Virgil Popescu arată că acum lucrările ”sunt în linie dreaptă: prima turbină pe gaz intră în probe până în iunie, iar la începutul lui 2027, centrala va fi complet gata şi va injecta în sistemul energetic naţional 1700 MW”. ”Mintia a fost despre curajul de a lua decizii corecte atunci când ele nu sunt populare. Deci da, dragi pesedişti, data viitoare când vă lăudaţi cu Mintia, amintiţi-vă că voi aţi vrut-o blocată, ruginită şi politizată şi că tocmai asta nu s-a întâmplat”, transmite Popescu, potrivit News.ro.

”E chiar amuzant! Acelaşi PSD care mă ataca în 2022 că «vând Mintia la fier vechi»… observ că acum se laudă cu succesul acestui proiect. Dragi pesedişti, ştiu că în 2022 era mai simplu să strigaţi «vinde la fier vechi» decât să înţelegeţi ce e un ciclu combinat pe gaz pregătit pentru hidrogen. Nu e ruşine. Termodinamica e grea. Cât despre AUR, care a avut aceeaşi abordare, ce să zic?! Urlatul în Parlament e mai simplu decât gânditul. Să nu uit de USR, că şi ei au depus moţiune simplă”, a afirmat Viirgil Popescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Virgil Popescu: Lucrările la Mintia au intrat în linie dreaptă, la CEO nici măcar n-au început

El a amintit că a preluat centrala de Mintia în 2019, în insolvenţă din 2019, cu datorii de 1,5 miliarde de euro, oprită complet în 2021, ”un colos care nu mai producea nimic şi genera doar pierderi”. Totodată, pentru că a funcţionat fără autorizaţie de mediu, până în aprilie 2021 a produs o altă pagubă de 680 de milioane de lei.

”În august 2022, în calitate de ministru al Energiei, am cerut administratorului judiciar să impună condiţii stricte pentru vânzarea Termocentralei Mintia, cu condiţii clare pentru investitor: să construiască o centrală modernă pe gaz, pregătită şi pentru hidrogen. Cumpărătorul şi-a asumat obligaţia să pună în funcţiune o capacitate nouă de 1.290 MWh putere instalată, din care minim 800 MWh în bandă/gaz şi energie regenerabilă. Au făcut mai mult, aşa cum se vede acum!”, a adăugat Popescu.

Potrivit fostului ministru, în 2023 a fost anunţată semnarea contractului de construcţie cu tehnologii Siemens, pregătite să funcţioneze şi pe hidrogen în viitor.

”Astăzi, lucrările sunt în linie dreaptă: prima turbină pe gaz intră în probe până în iunie, iar la începutul lui 2027, centrala va fi complet gata şi va injecta în sistemul energetic naţional 1700 MW. Mintia a fost despre curajul de a lua decizii corecte atunci când ele nu sunt populare. Deci da, dragi pesedişti, data viitoare când vă lăudaţi cu Mintia, amintiţi-vă că voi aţi vrut-o blocată, ruginită şi politizată şi că tocmai asta nu s-a întâmplat. PS: La Mintia s-a putut finaliza în 4 ani. La CEO, nici măcar n-a început după 4 ani”, a susţinut el.