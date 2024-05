VivaTech 2024: Paris epicentrul inovației cu AI în prim-plan

VivaTech 2024 este mai mult decât un simplu eveniment tehnologic; este o fereastră deschisă spre viitor. Într-o lume în continuă schimbare, aceste inovații tehnologice promit să îmbunătățească calitatea vieții și să abordeze unele dintre cele mai mari provocări globale precum schimbările climatice si sănătatea. Participanții cu siguranță vor pleca cu o viziune clară asupra direcției in care se îndreaptă tehnologia și cu speranța că aceste inovații vor contribui la crearea unui viitor mai bun pentru toți.

Cu 2.800 de expozanți din întreaga lume, inclusiv giganți precum Google, Microsoft, și Amazon, această ediție se dovedește spectaculoasă. Printre speakerii de renume se numără atât personalitiati din domeniul tehnologiei, precum Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, dar și artiști, sportivi si politici ca John Kerry, fost secretar de stat în administrația Obama.Deși această ediție nu are o singură temă centrală, inteligența artificială este fără îndoială în centrul atenției, fiind subiectul principal al conferințelor, meselor rotunde și standurilor expoziționale. Printre cele mai notabile inovații se numără aplicația Talk It!, dezvoltată de start-up-ul VisionFlow, care permite utilizatorilor să-și îmbunătățească competențele lingvistice interacționând cu personaje fictive alimentate de AI generativă, într-un mediu virtual. Utilizatorii sunt imersați într-un oraș virtual unde pot conversa cu avatare care joacă roluri diverse, de la taximetriști la medici, primind feedback personalizat pentru a-și perfecționa pronunția și cunoștințele gramaticale.AI reprezintă 40% din inovațiile prezentate la VivaTech anul acesta, în domenii precum sănătatea, agricultura, energia sau retail. Unul dintre obiectivele clar afișate este de a reduce îngrijorările față de această tehnologie prin exemple concrete de impact benefic. De exemplu, un start-up prezintă un algoritm de inteligență artificială capabil să reducă cu 50% consumul de apă în domeniul agriculturii prin analiza datelor masive. În domeniul sănătății, start-up-ul Primaa a dezvoltat o platformă de inteligență artificială pentru diagnosticul precis și automatizat al cancerului. Această tehnologie ajută la personalizarea programelor de tratament prin îmbunătățirea identificării biomarkerilor critici ai cancerului, utilizând algoritmi de deep learning și analize avansate ale imaginilor.Pe lângă inovațiile tehnologice, VivaTech evidențiază și impactul economic semnificativ al inteligenței artificiale. Sectorul digital a creat 36.000 de locuri de muncă în 2023 in Franța, reprezentând o creștere de 10% față de anul precedent.Alt element de atracție la VivaTech este avatarul Louis, prezent la diferite puncte ale expoziției. Dezvoltat de start-up-ul Jumbo Mana, acest robot conversațional 100% francez răspunde întrebărilor vizitatorilor. Acest tip de avatar va fi în curând prezent și la aeroportul din Lyon și în marile magazine. Alte companii de top din domeniu au expus roboți care pot interacționa cu oamenii într-un mod natural și intuitiv, deschizând drumul către o nouă eră a inteligenței artificiale. Acești roboți nu doar răspund la comenzi, ci și fac glume și se adaptează la starea emoțională a interlocutorilor lor, semn că viitorul va fi marcat de o interacțiune uman-mașină mult mai sofisticată.Spectacolul de drone de mari dimensiuni a captat atenția tuturor. Aceste vehicule aeriene sunt capabile să transporte oameni și bunuri, promițând să revoluționeze transportul urban. Demonstrațiile live au arătat cum dronele pot naviga cu ușurință prin spațiile urbane aglomerate, oferind o alternativă rapidă și eficientă la traficul rutier. Primul vehicul aerian de acest tip va fi disponibil în această vară la Paris, fiind creat de ADP (Aeroport de Paris), marcând un pas important spre implementarea pe scară largă a transportului aerian urban.Un alt aspect inovator al VivaTech 2024 este teleportarea holografică, o tehnologie care permite proiecția tridimensională a unei persoane într-o altă locație. Start-up-urile pun accent pe capacitatea tehnologiei de a îmbunătăți comunicarea la distanță și participarea la evenimente fără a fi necesară prezența fizică. Astfel de aplicații pot schimba radical modul în care ne desfășurăm activitățile zilnice, reducând necesitatea deplasărilor și îmbunătățind eficiența în comunicare.La VivaTech 2024, sectorul sănătății are o prezență puternică, evidențiind modul în care tehnologia remodelează industria farmaceutică și medicală. Sanofi are un stand impresionant, unde demonstrează angajamentul față de inovație, prezentând proiecte de biotehnologie, AI și metavers. Compania a organizat sesiuni accesibile publicului larg pentru a explica modul în care tehnologia transformă industria farmaceutică. În plus, ecosistemul Software République a dezvăluit U1st Vision, un concept de vehicul autonom de sănătate. Acest vehicul este echipat cu mai multe dispozitive de sănătate conectată de la Withings, inclusiv tensiometrul BPM Connect și Body Scan, o stație conectată care oferă măsurători detaliate ale sănătății. Abbott a organizat o conferință despre felul in care tehnologia asta medicii în diabet și cardiologie. Printre vorbitori s-au numărat Ansgar Resch, Vicepreședinte Comercial Operations International Abbott Diabetes Care și profesorul Stéphanie Allassonnière, co-autor al unui raport interministerial despre datele de sănătate, alături de Anca Petre, expertă în healthtech și fondatoare a Medrise Studio.