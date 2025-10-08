Vot în Parlamentul European. Nu e friptură dacă nu are carne

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o creştere puternică în ultimii ani. Promovarea acestor produse face însă obiectul unor dezbateri aprinse.

Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor „friptură”, „cârnat” şi „hamburger” pentru produse care nu conţin carne, relatează AFP.

Céline Imart (Partidul Popular European) vorbește despre ”transparenţă şi claritate”, ea fiind cea care a inițiat un proiect de lege pentru ”recunoaşterea muncii fermierilor„.

„Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumatori şi recunoaşterea muncii fermierilor noştri”, a declarat europarlamentarul.

Eurodeputaţii au aprobat cu 355 de voturi pentru şi 247 împotrivă propunerea.

Deputatul german Peter Liese consideră „ruşinos” că Parlamentul European îşi dedică timpul unor „astfel de absurdităţi”, iar politicienii ecologişti s-au revoltat afirmând „încearcă să-şi slăbească concurenţii inovatori din sectorul alimentar”.

Măsura luată de Parlamentul European trebuie negociată cu statele membre UE.