Zelenski a vorbit despre demisie

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia administrația Trump i-a cerut voalat să plece din funcție din cauza refuzului său de a ceda în fața cererilor Moscovei, a declarat duminică seara că nu ar fi atât de ușor de înlocuit, relatează AFP.

”Având în vedere ceea ce se petrece, având în vedere sprijinul, înlocuirea mea nu va fi atât de ușoară”, a declarat în fața presei de la Londra liderul ucrainean.

Trump l-a acuzat recent pe omologul său ucrainean că este un ‘dictator’, pe motiv că alegerile programate în Ucraina și amânate din cauza războiului nu au putut avea loc.

Mandatul președintelui Zelenski s-a încheiat în luna mai a anului trecut, însă noi alegeri nu pot fi programate în Ucraina din cauza legii marțiale, care de trei ani este în vigoare în această țară invadată de armata rusă.

Dar debarasarea de el, așa cum dorește Kremlinul, ”nu ar fi doar o chestiune de organizare a alegerilor. Ar trebui, de asemenea, să fiu împiedicat să candidez, ceea ce ar fi puțin mai complicat”, a declarat Zelenski duminică seara pentru media britanică.

Președintele ucrainean, care solicită garanții de securitate pentru țara sa în cazul unei încetări a focului, a reamintit că și-a oferit deja demisia în schimbul aderării Ucrainei la NATO.

”Dacă vom fi în NATO și se încheie războiul, aceasta va însemna că mi-am îndeplinit misiunea”, a subliniat el.

Zelensky: “As it regards to my resignation…To change me, it will not be easy because it is not enough to simply hold elections.”

„You’ll have to negotiate with me. I’m exchangeable for NATO membership.” @Breaking911 pic.twitter.com/2ORHor7KoJ

— Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2025