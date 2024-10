Zidane a dat fotbalul pe ceva mai important

Fost triplu câștigător al Balonului de Aur (1998, 2000, 2003), francezul Zinedine Zidane a demonstrat că un jucător de top poate avea o carieră la fel de plină de succes și ca antrenor.

El a avut un parcurs fabulos începând din 2016 până în 2018 la Madrid, câștigând de trei ori consecutiv Champions League, de două ori La Liga și de două ori CM al cluburilor. În 2018, a șocat când a anunțat că nu va continua pe banca lui Real pentru că simte nevoia de pauză.

Într-adevăr, Zidane a stat departe de fotbal până când, la fel de neaștepat, a anunțat revenirea la Real Madrid. Al doilea mandat a fost mult mai scurt și mai puțin bogat în succese. S-a speculat atunci faptul că Zizou va merge în Premier League, unde, de ani de zile, este o țintă a lui Manchester United.

Echipa engleză s-a declarat și acum gata să renunțe la olandezul Eric ten Hag pentru a-i face loc francezului. Însă, spre marea dezamăgire a șefilor lui United, au primit încă o dată un refuz, gurile rele acreditând ideea că Zidane ar aștepta răbdător să i se încheie mandatul de selecționer lui Didier Deschamps în 2026, visul său fiind banca echipei naționale.

Zizou a demontat și această opinie în Le Figaro că nu are nici cea mai mică intenție de a reveni la antrenorat, pentru că viața de familie, între timp devenind și bunic, este minunată.

„Au trecut 3 ani de când am plecat de la Real Madrid. Am fost jucător, antrenor şi am făcut totul cu pasiune în toate meseriile. Azi, vreau altceva! Mă bucur de viaţă, am grijă de copiii mei, de nepoţi. Am devenit bunic recent. Viaţa mea e plină și ăsta e cel mai important lucru pentru mine.”