1000 €/lună pentru pensionari cu o condiție

1000€/lună pentru pensionari. Atât și-ar dori Adrian Sîrbu să primească pensionarii români.

Patronul Aleph News spune însă că are o condiție pentru ca acest lucru să se întâmple: Între copii și bătrâni, trebuie să fie o relație de prietenie, ca în Micul Prinț.

„Avem o obligație foarte clară. De a le acorda acestor cetățeni români, 4 milioane, a doua șansă în viață. Cum poți să motivezi mai bine un pensionar să aibă grijă de un copil, să îl educe, să îi ofere knowledge, să învețe de la el, să coopereze cu A.I.-ul, altfel decât plătindu-l? Și sunt țări în Europa care au înțeles asta și care investesc în bătrâni. Nu e deloc un efort mare atunci când știi că, de fapt, e o investiție din care toată lumea câștigă, explică Adrian Sârbu la emisiunea Știu pe ce lume trăiesc, de la Aleph News.

Sârbu a prezentat un sondaj din care reiese că doar 1,7% dintre români au reintrat în piața muncii după ce s-au pensionat. La polul opus se află Estonia, unde aproximativ 55% dintre pensionari lucrează. Media europeană este de 13%.