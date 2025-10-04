1000 €/lună pentru pensionari cu o condiție

1000€/lună pentru pensionari. Atât și-ar dori Adrian Sîrbu să primească pensionarii români.
Patronul Aleph News spune însă că are o condiție pentru ca acest lucru să se întâmple: Între copii și bătrâni, trebuie să fie o relație de prietenie, ca în Micul Prinț.
„Avem o obligație foarte clară. De a le acorda acestor cetățeni români, 4 milioane, a doua șansă în viață. Cum poți să motivezi mai bine un pensionar să aibă grijă de un copil, să îl educe, să îi ofere knowledge, să învețe de la el, să coopereze cu A.I.-ul, altfel decât plătindu-l? Și sunt țări în Europa care au înțeles asta și care investesc în bătrâni. Nu e deloc un efort mare atunci când știi că, de fapt, e o investiție din care toată lumea câștigă, explică Adrian Sârbu la emisiunea Știu pe ce lume trăiesc, de la Aleph News.
Sârbu a prezentat un sondaj din care reiese că doar 1,7% dintre români au reintrat în piața muncii după ce s-au pensionat. La polul opus se află Estonia, unde aproximativ 55% dintre pensionari lucrează. Media europeană este de 13%.
ar fi sa nu traiasca prea mult?..
E cum zice Valahul. Constrangeti legal angajatorii sa nu mai faca discriminari pe motiv de varsta si sa inceteze sa mai angajeze pe salariul minim personal calificat.
Intr-o tara unde cand treci de 45 de ani esti considerat „batran” si nu te mai cheama nimeni la un interviu, este o utopie sa crezi ca un pensionar se poate intoarce la servici…
Și în România este cam același % , ba chiar mai mare de 55 % , dar la CCR, unde actualii primesc în afară de pensiile ( între 50.000 și 60.000 de lei) și salariile de sute de mii cuvenite pentru ceea ce fac acolo.
Mai nou, anularea unor alegeri în curs de desfășurare !