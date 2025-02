5 soluții de atacanți pentru România în preliminariile CM 2026

Echipa Națională de Fotbal a României se pregătește intens pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026 ce va avea loc în America. Printre cele mai mari provocări pentru echipa noastră este găsirea unor soluții potrivite pentru atac.

În ultima perioadă, România a avut dificultăți în a marca constant, însă aceste lucruri s-au schimbat odată cu evoluția României la Campionatul European de Fotbal din 2024. În acest moment, există mai multe opțiuni pe care selecționerul Mircea Lucescu le poate lua în considerare: Louis Munteanu, Denis Drăguș, Daniel Bârligea, Raul Florucz sau George Puscas.

Louis Munteanu

Louis Munteanu este considerat în acest moment unul dintre cei mai talentați atacanti din Romania. În vârstă de 22 de ani, atacantul de la CFR Cluj are un CV impresionant. La Farul Constanța, a marcat 22 de goluri in 63 de aparatii, iar la CFR Cluj a marcat pana in acest moment 16 goluri in 26 aparatii.

Acesta este un marcator bun si la echipele Under ale Romaniei: 4 goluri la Romania U17 si 5 goluri la Romania U21. Pentru echipa mare are o singura aparitie, fara gol marcat.

Louis Munteanu a debutat la seniori la Viitorul Constanta la varsta de 17 ani, iar un an mai tarziu acesta fusese transferat de catre Fiorentina. Din pacate pentru el, acesta a fost imprumutat inapoi la Farul Constanta de unde si-a inceput parcursul fotbalistic actual.

Acesta a marcat deja foarte multe goluri in Superliga Romaniei, ceea ce demonstreaza ca stie sa se pozitioneze perfect si poate fructifica ocaziile de gol. Avand in vedere varsta pe care o are, acesta are un potential imens de crestere, insa acest lucru tine doar de el si de ambitia pe care o are.

Daniel Birligea

Daniel Birligea este un alt atacant pe care Romania se poate baza in preliminiariie CM 2026. Acesta joaca in prezent la FCSB pe postul de atacant, insa cariera fotbalistica la nivel de juniori si-a inceput-o la Palermo. Acesta a debutat la seniori pe data de 22 ianuarie 2020 pentru Teramo intr-un duel castigat cu 1-0 in fata echipei Catanzaro.

In anul 2022, acesta a fost transferat de catre CFR Cluj, campioana Romaniei. Primul sau gol in campionatul din Romania a venit intr-un meci cu Farul Constanta, pe data de 1 mai 2022. Pentru CFR Cluj, Birligea a marcat 22 de goluri in 83 de aparitii.

Evolutiile bune l-au adus in vizorul celor de la FCSB, care l-a transferat in anul 2024. Pana in acest moment, Birligea are 13 goluri marcate in doar 24 aparitii pentru FCSB. Pentru nationala Under21 a Romaniei, Daniel a marcat 4 goluri in 13 aparitii, in timp ce pentru echipa mare are 1 gol marcat in 3 aparitii.

Denis Dragus

Denis Dragus este unul dintre cei mai cunoscuti atacanti din Romania in ultimii ani. Acesta este fiul fostului jucator Mihai Dragus si si-a inceput cariera fotbalistica la academia Viitorul Constanta a lui Gica Hagi.

In sezonul competitional 2017-2019, Dragus a inscris 8 goluri in 46 de aparitii, iar performantele lui au pus bazele unui transfer la Standard Liege.

Timp de 5 ani de zile, Dragus a jucat in 55 de meciuri in care a marcat si 11 goluri. A urmat o serie de imprumuturi la echipe precum Crotone si Genoa, care din pacate s-au soldat cu 0 goluri si un transfer la Gaziantep.

In campioantul din Turcia acesta a inceput sa joace din ce in ce mai bine, reusind 14 goluri in 32 de aparitii. Din anul 2024, Dragus s-a alaturat echipei Trabzonspor, pentru care are 1 singur gol in 13 aparitii.

Pentru nationala Under21, Dragus a marcat 2 goluri in 8 aparitii, iar pentru nationala mare a marcat 5 goluri in 20 de aparitii. O impresie buna a facut si la CE 2024, ceea ce il aduce din nou in vizorul lui Mircea Lucescu pentru aceste preliminarii CM 2026.

Raul Florucz

Raul Florucz este un jucator nascut din doi parinti romani, dar care are cetatenie austriaca. Acesta joaca in moment la Olimpija Ljubljana pentru care a marcat 16 goluri in 43 de aparitii. Acesta a spus de foarte multe ori ca visul lui suprem este sa joace pentru nationala mare a Romaniei.

Conform ultimelor informatii dezvaluite de Mihai Stoichita, Raul Florucz a depus actele pentru a obtine cetatenia romana, chiar daca acesta este in vederile echipei nationale a Austriei. Situatia cetateniei poate fi rezolvata in luna februarie, astfel ca e posibil sa-l vedem pe Raul Florucz la treaba pentru nationala Romaniei incepand cu aceste preliminarii pentru Campionatul Mondial din 2026.

Acesta este golgheterul Sloveniei, cu 9 reusite in acest sezon.

George Puscas

George Puscas este pe buzele tuturor romanilor, insa nu pozitiv. Acesta a reusit sa atraga antipatii datorita jocului slab prestat, desi foarte multi antrenori ai echipei nationale s-au bazat de-a lungul timpului pe serviciile acestuia.

CV-ul lui Puscas este impresionant: a jucat pentru Inter Milano, Bari, Palermo, Reading, Pisa sau Genoa. In acest sezon, Puscas joaca la Bodrumspor, in Super Lig. Chiar daca echipa e pozitionata in zona retrogradarii, Puscas a avut prestatii decente. Bihoreanul este golgheterul echipei, cu 5 goluri marcate.

Pentru Romania U21, Puscas are 18 goluri marcate in 25 de aparitii, iar pentru nationala mare are 11 goluri marcate in 46 de aparitii. Acesta era un jucator de baza deoarece are un fizic impunator, care poate juca cu spatele la poarta si care poate tine mingea sub presiune. Acesta a demonstrat ca poate marca si in meciuri importante, ca in meciul cu Israel ce a contat pentru calificarea Romaniei la Campionatul European din Germania din 2024.