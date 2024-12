Marea dilemă a lui Raul Florucz: România sau Austria

Dacă am avut mare noroc în privința tragerii la sorți a grupelor turneului final al CM 2026, prinzând o grupă mai accesibilă decât oricare alta, în schimb avem o mare problemă cu jucătorul care urma să ia cetățenie română, Raul Florucz.

Atacantul echipei slovene Olimpija Ljubljana are calități cu adevărat deosebite și marchează la foc automat gol după gol în campionat și în cupele europene. Jucătorul are părinți români, dar este născut pe teritoriul Austriei și are cetățenia acestei țări. Însă a spus în repetate rânduri că și-ar dori mult să joace la echipa națională a României, el evoluând până în prezent numai pentru selecționatele de juniori ale Austriei.

Mircea Lucescu l-a urmărit cu atenție și a cerut FRF să urgenteze obținerea cetățeniei atacantului care din punctul său de vedere poate ajuta mult echipa națională. Mihai Stoichiță a confirmat faptul că oficialii FRF au pornit deja demersurile.

Marele ghinion este însă faptul că România va întâlni tocmai Austria! Și acest lucru a schimbat deja destul de mult felul în care vede lucrurile Raul Florucz. Acesta a anunțat că va comunica decizia sa în luna februarie, pentru că este într-o mare dilemă, după ce și federația austriacă l-a căutat.

El spune că nu se consideră sută la sută austriac, dar nici sută la sută român, e undeva ceva la mijloc. Prietenii îi are în Austria, sufletul prin părinți tinde spre România. Grea decizie de luat, consideră Florucz. Austria are deja un român care ne va fi adversar, fundașul central Flavius Daniliuc, acesta închizând aproape cu brutalitate ușa FRF, care i-a făcut propunerea de a îmbrăca tricoul tricolor. Eu sunt austriac sută la sută, nu am nimic cu România -a replicat sec Daniliuc.