9 jaloane din PNRR pot aduce României peste 7 miliarde de euro. Lista lui Bolojan

România depinde de nouă jaloane PNRR pentru a primi 7,3 miliarde de euro necesari autostrăzilor și spitalelor. Premierul Ilie Bolojan cere Parlamentului să aprobe legile privind salarizarea, energia și ANAF până în august. Ratarea acestor obiective atrage penalități de sute de milioane de euro.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
România are la dispoziție peste 7 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), bani condiționați de îndeplinirea a nouă jaloane până la 31 august. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că aceste fonduri sunt vitale pentru proiecte majore, precum Autostrada Moldovei, spitale și școli. Guvernul trebuie să aprobe nouă legi în diverse domenii, de la salarizarea bugetarilor la energie și fiscalitate. Ratarea acestor obiective ar însemna pierderi masive pentru bugetul țării, fiecare jalon având atașată o penalizare financiară uriașă.

„Fiecare (n. red.: jalon) înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a declarat premierul.

O parte importantă din fonduri depinde de modernizarea sectorului energetric. Ministerul Energiei trebuie să finalizeze decarbonizarea sistemelor de încălzire și să reglementeze închiderea capacităților de cărbune. De asemenea, Ministerul Agriculturi are sarcina de a permite utilizarea terenurilor statului pentru investiții în energie regenerabilă. O altă reformă majoră vizează Minsiterul Dezvoltării, care trebuie să pună în aplicare noul Cod al urbanismului. Acest cod promite să reducă birocrația și să digitalizeze procesele de construcție în toată țara.

„Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul a mai explicat că succesul acestor demersuri va decide dacă România poate finaliza lucrările de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice.

Reforma salarizării și digitalizarea ANAF

Pentru a încasa cele 7 miliarde de euro, Guvernul trebuie să treacă prin Parlament un pachet de nouă legi. Printre cele mai importante se numără noua lege a salarizării în sectorul public, care trebuie să asigure un sistem mai echitabil și legat de performanță. O altă reformă vizează digitalizarea ANAF, proces care ar trebui să eficientizeze colectarea taxelor. De asemenea, sunt prevăzute reguli noi pentru integritatea funcționarilor publici și pentru managementul companiilor de stat.

Impactul economic și penalitățile financiare

Pe lângă reforma salarizării, lista de priorități include și schimbări în administrarea resurselor de apă. Ministerul Mediului trebuie să reglementeze un nou mecanism economic pentru Administrația Națională „Apele Române”. Dacă acest jalon este ratat, penalizarea se ridică la suma record de 972 de milioane de euro.

O altă măsură importantă vizează guvernanța companiilor de stat, unde Secretariatul General al Guvernului trebuie să reducă semnificativ numirile provizorii în consiliile de administrație. În total, miza celor nouă jaloane prioritare este de 7,3 miliarde de euro.

CITEȘTE ȘI

Cine sunt „băieții deștepți din Energie”. Bolojan a publicat lista

5 comentarii

  3. În August se încheie acest program iar miliardele sunt imprumuturi pe care le-ar plătii generațiile viitoare pentru că niște vremelnicii l-au scris după dictare. în topic: acele generații vor plăti împrumuturile, din alte surse, care se fac acum pentru că economia autohtonă nu mai există.

  4. o tara in dificultate si-a dublat PIB-ul si este pe crestere, Romania care o ajuta se da de ceasul din urma ca sa prinda niste firimituri…

  5. Parai, parai, parai…Banul serios care aduce bunastare, progres si prosperitate trebuie sa-l produci, nu sa-l aduci!

