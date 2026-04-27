9 jaloane din PNRR pot aduce României peste 7 miliarde de euro. Lista lui Bolojan

„Fiecare (n. red.: jalon) înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a declarat premierul.

O parte importantă din fonduri depinde de modernizarea sectorului energetric. Ministerul Energiei trebuie să finalizeze decarbonizarea sistemelor de încălzire și să reglementeze închiderea capacităților de cărbune. De asemenea, Ministerul Agriculturi are sarcina de a permite utilizarea terenurilor statului pentru investiții în energie regenerabilă. O altă reformă majoră vizează Minsiterul Dezvoltării, care trebuie să pună în aplicare noul Cod al urbanismului. Acest cod promite să reducă birocrația și să digitalizeze procesele de construcție în toată țara.

„Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Premierul a mai explicat că succesul acestor demersuri va decide dacă România poate finaliza lucrările de electrificare a căilor ferate și reabilitarea clădirilor publice.

Reforma salarizării și digitalizarea ANAF

Pentru a încasa cele 7 miliarde de euro, Guvernul trebuie să treacă prin Parlament un pachet de nouă legi. Printre cele mai importante se numără noua lege a salarizării în sectorul public, care trebuie să asigure un sistem mai echitabil și legat de performanță. O altă reformă vizează digitalizarea ANAF, proces care ar trebui să eficientizeze colectarea taxelor. De asemenea, sunt prevăzute reguli noi pentru integritatea funcționarilor publici și pentru managementul companiilor de stat.

Impactul economic și penalitățile financiare

Pe lângă reforma salarizării, lista de priorități include și schimbări în administrarea resurselor de apă. Ministerul Mediului trebuie să reglementeze un nou mecanism economic pentru Administrația Națională „Apele Române”. Dacă acest jalon este ratat, penalizarea se ridică la suma record de 972 de milioane de euro.

O altă măsură importantă vizează guvernanța companiilor de stat, unde Secretariatul General al Guvernului trebuie să reducă semnificativ numirile provizorii în consiliile de administrație. În total, miza celor nouă jaloane prioritare este de 7,3 miliarde de euro.

