Cine sunt „băieții deștepți din Energie”. Bolojan a publicat lista

Guvernul a publicat o listă cu 1.400 de firme care au avize tehnice de racordare pentru proiecte în energie. Datele au fost furnizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA şi de alţi operatori de distribuţie.
Au fost emise peste 1.400 de avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie.
722 de firme analizate. Peste 70% fără angajați sau cifră de afaceri 0
După analiza a 722 de firme din listă, cu 72 000 MW capacitate aprobată, a rezultat că 318 firme beneficiare au capital social sub 1.000 de lei. în timp ce 78% nu aveau niciun angajat.
Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 şi 59 după anul 2024.
Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero, şi doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.
De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024 şi doar 15 firme aveau peste 250 de angajaţi.
Care sunt firmele
Lista include atât companii mari, internaționale, cu proiecte în energie regenerabilă, precum OMV Petrom, Rompetrol Energy, PPC Renewables, Engie și Verbund, cât și companii de stat, precum Hidroelectrica, Electrocentrale București și Complexul Energetic Oltenia, scrie HotNews.
Pe listă se regăsesc și autorități locale, precum Primăria Municipiului Oradea și Primăria Municipiului Brașov.
Bolojan a declarat război „băieților deștepți”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că are ca obiectiv oprirea speculatorilor şi deblocarea accesului producătorilor de energie la reţele electrice.
„Oprim speculatorii şi deblocăm accesul producătorilor de energie la reţelele electrice”, a anunţat premierul pe Facebook.
Premierul a explicat că „pentru a reduce preţul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creşterea producţiei, atât în bandă, prin finalizarea investiţiilor aflate în curs, cât şi prin permiterea accesului pe piaţă al noilor producători pe fotovoltaic şi eolian, care să investească şi să injecteze energie în sistem şi astfel, printr-o ofertă mai mare, preţurile pot scădea”.
Prea multe autorizații emise
„Din păcate, în ultimii ani accesul la reţele a fost blocat şi scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizaţii tehnice de racordare (ATR), ce depăşec cu mult necesităţile economiei noastre.
Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, faţă de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflaţi în procesare. Fără deblocarea accesului la reţele, toate discuţiile legate de reducerea preţurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile”, a subliniat prim-ministrul.
Exista firme de apartament/casutza poshtala cu capital social zero sau de 100 de lei create IN ASTEPTARE! Cu obiecte de activitate multiple, inclusiv siderurgie etc…Nu se stie cand apare o oportunitate si in energie si sa posezi licentza…Inclusiv caconsultant…
Pesedacii și haurarii nu au treabă, vine Mesia Kelin și le dă Energie Divină
Acum înțeleg ura asta împotriva lui Bolojan.
În fiecare zi răscolește alt mușuroi.
Deși nu sunt multe motive pentru a-l suspecta pe premier de exagerat de multă inteligență , deoarece din postura de supraveghetor ( caraulă ) la o scoală specială pentru persoane cu handicap , nu faci uz de prea multă minte și trebuie să stai mai tot timpul încruntat ( probabil de aici s-a pricopsit cu frumusețea sprîncenelor ) … , totuși , are motive să suspecteze deciziile de acordare a avizelor . Dacă emiterea unor avize pentru capacitatea de 80.000 MW , nu înseamnă că în Romănia va fi atît de multă energie electrică încît să ne inunde , și să ne electrocuteze . Consumul mediu de enerie la noi , e de 4.500 -5.000 MW . Pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de aproximativ 23,6%-23,9% . Relativitatea valorii unei surse zilnice de energie regenerabilă , e atît de mare încît , să ferească Dumnezeu , e posibil ca acei 80.000 de MW , să nu acopere nici măcar 1% din necesar . Exemplu , la miezul noții să nu adie vîntul , după epuizarea energiei stocate . Situații de forță majoră , care nouă romănilor ne-au dat mereu bătăi de cap . Noi suntem mereu nepregătiți . Așa că , e posibil ca premierul să-și frece degeaba mîinile de fericire că a găsit marii corupți din energie . Și dacă i-a găsit , fapt care trebuie să ne bucure , e bine să se gîndească la Virgil Popescu acel ticălos care a nenorocit țara , și la ceilalți miniștri liberali de la energie . Nefericitul sclav repetent Ivan Bogdan de la pesede , clujjjjjjjjjjjjjjjjan de meserie , a trîntit doar opt luni energia . Suficient de mult . Cred că Bolojan prinde muște galbene .
Aceasta discutie arata inca o data cat de ageamiu, incapabil si rau-intentionat este Bolojan. Nu face diferenta intre putere si energie: la panourile solare energia produsa fluctueaza f mult; un camp de 1MW (acoperǎ cam 1 ha) produce pe zi în medie sub 2MWh, deci echivalentul unui motor termic de aprox. 100hp. Cel care cere autorizație o face pt PUTEREA MAXIMǍ posibilǎ, în cel mai fericit caz, deci pt 1MW. Așa cǎ comparația lui Bolojan cu cei 80.000MW autorizați în timp ce nouǎ ne sunt necesari doar 8.000 este stupidǎ; este ca și cum ai zice cǎ un câmp de 1MW ar produce pe zi 24MWh ceea ce e fals fiindcǎ în realitate nu produce nici 5% din aceastǎ energie!
Nu fi parșivă, Manelo, Bolojan nu putea să-și dea singur autogol! Pesedisto!
De ce Ciolacu i-a lăsat în pace, de ce nu s-a legat de ei, cum face Bolojan?! Asta o fi una din sursele averii lui Ciolacu și a nepotului său?!
Sa vedem ca ia masuri întâi cu omv și Petrom , cu cei pe care chiar Bolojan le facilitează multe in detrimentul statului. O acțiune benefica catre omv a facut-o Bolojan acum câteva luni, dar tot el -Bolojan ii numește băieți deștepți. I-au deșteptat guvernanții nostri.Au uitat subit.
Bey, inteligentilor, v-ati strans sa scrieti o prostie colectiva, bajetii destepti au firme cu cifre de afaceri cat mai mari, ca altfel ar fi ca voi. Cifra de afaceri zero au bajetii zero, aia a lui Csalas !
Primăria Oradea se încadrează la categoria “companii mari” sau e pe “persoană fizică”?
la alt c… – MAI MARE !