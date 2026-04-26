Cine sunt „băieții deștepți din Energie”. Bolojan a publicat lista

Guvernul a publicat o listă cu 1.400 de firme care au avize tehnice de racordare pentru proiecte în energie. Datele au fost furnizate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA şi de alţi operatori de distribuţie.

Au fost emise peste 1.400 de avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW, de aproape zece ori puterea actuală necesară de energie.

722 de firme analizate. Peste 70% fără angajați sau cifră de afaceri 0

După analiza a 722 de firme din listă, cu 72 000 MW capacitate aprobată, a rezultat că 318 firme beneficiare au capital social sub 1.000 de lei. în timp ce 78% nu aveau niciun angajat.

Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înfiinţate în perioada 2020-2023, 105 firme în perioada 2010-2019, 100 înainte de anul 2010 şi 59 după anul 2024.

Din perspectiva analizei cifrei de afaceri, la nivelul anului 2024, 76% dintre aceste firme aveau cifră de afaceri zero, şi doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei.

De asemenea, 78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024 şi doar 15 firme aveau peste 250 de angajaţi.

Care sunt firmele

Lista include atât companii mari, internaționale, cu proiecte în energie regenerabilă, precum OMV Petrom, Rompetrol Energy, PPC Renewables, Engie și Verbund, cât și companii de stat, precum Hidroelectrica, Electrocentrale București și Complexul Energetic Oltenia, scrie HotNews. Pe listă se regăsesc și autorități locale, precum Primăria Municipiului Oradea și Primăria Municipiului Brașov.

Bolojan a declarat război „băieților deștepți”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că are ca obiectiv oprirea speculatorilor şi deblocarea accesului producătorilor de energie la reţele electrice. „Oprim speculatorii şi deblocăm accesul producătorilor de energie la reţelele electrice”, a anunţat premierul pe Facebook. Premierul a explicat că „pentru a reduce preţul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creşterea producţiei, atât în bandă, prin finalizarea investiţiilor aflate în curs, cât şi prin permiterea accesului pe piaţă al noilor producători pe fotovoltaic şi eolian, care să investească şi să injecteze energie în sistem şi astfel, printr-o ofertă mai mare, preţurile pot scădea”.

Prea multe autorizații emise