A fost sau nu la petrecere? Cum explică Bolojan sustragerea din fața presei și participarea la reuniunea PNL Prahova

„Participarea la diferite evenimente, şedinţe, chiar şi o întâlnire privată, pentru că a doua zi era ziua preşedintului de organizaţie, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. Dar ştiţi, dacă stai prea mult, de ce stai prea mult, dacă pleci, de ce pleci, unde pleci?”, a spus Bolojan, referindu-se la faptul că a fost sărbătorit şi preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca.

Conform premierului, „doar nişte oameni rău intenţionaţi” ar putea aprecia că a sărbătorit tăierile făcute de Guvernul pe care-l conduce.

Primul ministru a transmis că reuniunea a durat o oră, până la miezul nopții. Ulterior, a doua zi a fost „pe baricade”, a punctat șeful Executivului.

„Dacă vă aduceţi aminte, şedinţa de guvern s-a lungit destul de mult pentru că a fost nevoie să se obţină toate avizele, iar şedinţele CES-ului şi Consiliului Legislativ au fost după amiază, destul de târziu. În acest timp, fusese convocată la Prahova o şedinţă cu primarii PNL la care am confirmat că voi participa, neştiind că se amână şedinţa de guvern. În această situaţie şedinţa s-a derulat, proiectele au fost adoptate, am avut o declaraţie de presă, cred, că în jurul orei 20:30 şi am răspuns la cel puţin 10 întrebări, cred, sau nu ştiu, 15-16, până la ora 22.00”, a explicat Bolojan.

„Cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23:00 şi ora 24:00 să-ţi respecţi o înţelegere”

„Şi cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23:00 şi ora 24:00 să-ţi respecţi o înţelegere, să te duci să-ţi saluţi colegii, în acelaşi timp dimineaţa la 8:10 fiind pe baricade a doua zi şi respectând cetăţenii ţării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineaţa până seara şi asta am făcut”, a argumentat Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări legate de refuzul de a răspunde unor întrebări ale jurnaliştilor.

Coaliția de guvernare a făcut ceea ce s-a angajat să facă, a mai spus prim-ministrul.

„Asta înseamnă că această coaliţie s-a angajat că va face reformă în administraţie, că va reduce cheltuielile de personal, că va elimina risipa şi, sigur, va crea condiţii pentru dezvoltare. Şi prin pachetele care au fost adoptate am făcut acest lucru. Dar, în afară de asta, există activităţi pe care trebuie să le derulezi uneori, inclusiv să încerci să-ţi respecti colegii, ceea ce fac întotdeauna”, a adăugat Bolojan.