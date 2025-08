A murit actrița Loni Anderson

Loni Anderson, vedeta sitcom-ului „WKRP in Cincinnati” din anii 1980, a murit la vârsta de 79 de ani.

Actrița a murit la un spital din Los Angeles după o boală „prelungită”.

Loni Anderson, care a jucat rolul recepționerei puternice a unui post de radio aflat în dificultate în comedia TV de succes WKRP în Cincinnati, a murit duminică, cu doar câteva zile înainte de a împlini 80 de ani.

Anderson a murit la un spital din Los Angeles în urma unei boli „prelungite”, a declarat publicista ei de lungă durată, Cheryl J. Kagan.

„Suntem îndurerați să anunțăm trecerea în neființă a dragei noastre soții, mame și bunici”, a declarat familia lui Anderson într-un comunicat.

Cariera ei s-a întins pe patru decenii, perioadă în care a jucat în șase seriale de televiziune, șapte filme artistice, 19 producții TV și două mini-serii. A interpretat, de asemenea, două starlete celebre ale Hollywoodului de odinioară: Jayne Mansfield, alături de Arnold Schwarzenegger, și Thelma Todd, în filme TV inspirate din viețile lor tragice.

A fost căsătorita cu actorul Burt Reynolds. Cei doi s-au cunoscut în 1981 în cadrul unui talk-show, au început o relație în 1982 și au jucat împreună în comedia romantică „Stroker Ace”.

S-au căsătorit în 1988, ea fiind la al treilea mariaj, iar el la al doilea. Divorțul lor din 1994 a fost urmărit intens de tabloide.

